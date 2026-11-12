Кумулятивний ефект від ударів по НПЗ: Романенко пояснив нову тактику дронових атак на Росію

Військовий експерт та засновник фонду "Закриймо небо України" Ігор Романенко зазначив, що удари по російських нафтопереробних заводах уже дають відчутний кумулятивний результат.

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Нова тактика ударів по НПЗ

Романенко звернув увагу на те, як змінився підхід українських сил до ураження ворожих заводів. Якщо раніше дрони запускали поодинці, то тепер на один об'єкт спрямовують групи з 10 – 15 безпілотників, кожен із яких несе бойову частину вагою близько 90 кілограмів.

За його словами, пошкодження окремих підприємств тимчасово забирали до 7% потужностей, а сукупно втрати ворога сягають понад 40%.

Завдяки системним ураженням об'єктів паливно-мастильних матеріалів вплив відбувається одразу на кілька сфер: військову, економічну, морально-психологічну та інформаційну. Крім того, в Росії знову фіксують повернення дефіциту бензину.

Як допомогли ізраїльські технології?

За словами експерта, подолати залежність від американського супутникового зв'язку допомогла допомога ізраїльської сторони.

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Трамп і Америка від'єднали нас від Starlink та Starshield, потім відновили, не давали розвитку і так далі. Зрозуміло, чим обертається така монополія... І тому ми розшукали можливість допомоги від ізраїльців. Вони представляють їх аналог Starlink – не такі швидкісні, але діє по всій території Російської Федерації– розповів Романенко.

Завдяки цьому українські оператори отримали можливість гнучко керувати кожним безпілотником безпосередньо під час польоту та оперативно змінювати пріоритети.

Оператор запускає групу з 15 дронів на один об'єкт, але має можливість керувати кожним безпілотником окремо. Коли вони підлітають, перші дрони завдають ударів: частину з них збивають, але влучання вже спричиняють займання та пожежі. За старою тактикою всі інші мали б добивати ту саму ціль, але це нераціонально. Натомість варто перенаправляти удари на сусідні важливі об'єкти. Адже завод – це масштабна структура, і бити потрібно не лише по резервуарах, а передусім по тих вузлах, які існують в єдиному екземплярі та безпосередньо впливають на весь технологічний процес– підкреслив фахівець.

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Саме тому, як зауважив експерт, на кадрах уражень тепер видно не окремий спалах, а цілу палаючу лінію на горизонті.

Ігор Романенко про комулятивний ефект ударів по російським НПЗ: відео

Коли чекати реальних переговорів і що може змусити Росію?

Коментуючи перспективи перемир'я на осінь-зиму, Романенко наголосив, що жодних поступок від Москви найближчим часом чекати не варто, навіть попри проблеми росіян з паливом.

Потрібніше, але не настільки, щоб це призвело до переходу до реальних переговорів. Тут ілюзій особливих на цей рік навряд чи треба мати. Це весна наступного року, якщо ми примусимо їх перейти до зупинення ведення бойових дій спільно з нашими союзниками– зазначив експерт.

Він додав, що російський диктатор Володимир Путін досі зберігає ресурси для ескалації та розраховує тиснути на українців фактором зими. Аби зламати ці плани та змусити ворога до справжніх перемовин, Україні критично необхідні техніка, озброєння, боєприпаси та фінансові ресурси від партнерів.