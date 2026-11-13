Ростовскую область подвергли массированной атаке более 120 дронов: возник пожар

Дроны провели атаку на Ростовскую область России / Скриншот из видео, улучшенный с помощью ИИ
В ночь на 13 ноября Ростовскую область атаковали более 120 дронов, в Ростове-на-Дону был ранен мужчина. В городе повреждены пять многоэтажных домов, а также загорелось производственное помещение.
О последствиях обстрела и ситуации в регионе сообщил Юрий Слюсар. Тем временем в сети публикуются кадры с последствиями атаки.
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В Ростове-на-Дону зафиксировали возгорание в производственном помещении Советского района, которое уже ликвидировали спасатели.
Кроме того, в Азовском районе были разрушены пять частных домов, а в Аксайском районе местные жители слышали серию громких взрывов с последующим пожаром.
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Последствия взрывов в Аксайском районе: смотрите видео
Масштабы ночной атаки на регион
Всего в Ростовской области заявили о сбивании более 120 беспилотников в Ростове-на-Дону и десяти районах региона.
Под воздушным ударом оказались Матвеево-Курганский, Боковский, Каменский, Тарасовский, Миллеровский, Тацинский, Усть-Донецкий, Азовский, Шолоховский и Чертковский районы.
Власти призвали население оставаться в безопасных местах и не подходить к окнам из-за сохраняющейся опасности повторных ударов. В регионе также продолжает действовать строгий запрет на фото- и видеосъемку полетов дронов, работы ПВО и последствий поражений.
При этом в сети появляются такие кадры: смотрите видео
Российская столица подверглась массированной атаке беспилотников. Отметим, что вечером 12 ноября мэр Москвы Сергей Собянин заявил о якобы рекордном количестве дронов и сообщил об уничтожении 21 воздушной цели, направлявшейся к городу. Из-за угрозы атак четыре московских аэропорта ввели ограничения на работу, десятки авиарейсов были задержаны.
В целом же продолжается целенаправленная работа по поражению вражеских НПЗ. Так, Силы обороны Украины были подвергнуты атакам все пять крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Эти предприятия играли важную роль в обеспечении российской армии топливом.
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