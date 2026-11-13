Ростовскую область подвергли массированной атаке более 120 дронов: возник пожар

О последствиях обстрела и ситуации в регионе сообщил Юрий Слюсар. Тем временем в сети публикуются кадры с последствиями атаки.

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Что известно об ударе БПЛА по Ростовской области?

В Ростове-на-Дону зафиксировали возгорание в производственном помещении Советского района, которое уже ликвидировали спасатели.

Кроме того, в Азовском районе были разрушены пять частных домов, а в Аксайском районе местные жители слышали серию громких взрывов с последующим пожаром.

Последствия взрывов в Аксайском районе: смотрите видео

Масштабы ночной атаки на регион

Всего в Ростовской области заявили о сбивании более 120 беспилотников в Ростове-на-Дону и десяти районах региона.

Под воздушным ударом оказались Матвеево-Курганский, Боковский, Каменский, Тарасовский, Миллеровский, Тацинский, Усть-Донецкий, Азовский, Шолоховский и Чертковский районы.

Последствия атаки / Фото очевидцев

Власти призвали население оставаться в безопасных местах и не подходить к окнам из-за сохраняющейся опасности повторных ударов. В регионе также продолжает действовать строгий запрет на фото- и видеосъемку полетов дронов, работы ПВО и последствий поражений.

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При этом в сети появляются такие кадры: смотрите видео

Российская столица подверглась массированной атаке беспилотников. Отметим, что вечером 12 ноября мэр Москвы Сергей Собянин заявил о якобы рекордном количестве дронов и сообщил об уничтожении 21 воздушной цели, направлявшейся к городу. Из-за угрозы атак четыре московских аэропорта ввели ограничения на работу, десятки авиарейсов были задержаны.

В целом же продолжается целенаправленная работа по поражению вражеских НПЗ. Так, Силы обороны Украины были подвергнуты атакам все пять крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Эти предприятия играли важную роль в обеспечении российской армии топливом.