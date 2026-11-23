Російська нафтова галузь опинилася під дедалі сильнішим тиском українських далекобійних ударів. Під прицілом Сил оборони – не лише нафтопереробні заводи, а й інші важливі елементи інфраструктури, без яких Росії складніше забезпечувати роботу своєї економіки та постачати пальне війську. Мовиться вже не про поодинокі атаки, а про системний вплив на нафтову галузь країни-агресорки.

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Водночас географія ударів постійно розширюється, а українські засоби ураження дають змогу діставати об'єкти далеко в тилу Росії. Які наслідки це може мати для російської економіки та фронту, скільки ще потрібно атак для критичного послаблення нафтопереробки і як вже страждає російська столиця – про це ексклюзивно для 24 Каналу розповів військовий експерт Роман Світан.

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Скільки НПЗ Росії вже знищено

Як пояснив Роман Світан, Радянський Союз проєктував свою нафтопереробну галузь із триразовим дублюванням потужностей. Це означає, що для створення реального, критичного дефіциту дизеля, бензину та авіаційного гасу для російської армії Україні необхідно вивести з ладу дві третини російських НПЗ.

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Наразі з приблизно 30 основних заводів-мільйонників зупинено близько десятка. Тобто третина роботи вже виконана. Для досягнення остаточної мети удари повинні відбуватися хвилями – щонайменше раз на місяць або два.

Тим часом у Reuters повідомили, що українські безпілотники частково призупинили або повністю зупинили роботу 15 із 35 найбільших нафтопереробних заводів Росії.

Це не дозволить росіянам відновлювати пошкоджені установки та змусить їх постійно шукати нові, складніші та дорожчі шляхи логістики. Наступною стратегічною ціллю, за оцінкою експерта, має стати Далекий Схід, через порти якого Росія експортує близько 20% нафти та нафтопродуктів до Азії, отримуючи критично важливі нафтодолари для продовження війни.

Світан про атаки на НПЗ Росії: дивіться детальнішу аналітику

Які ще об'єкти "зустрічають" українські БпЛА

Як зазначає військовий експерт Роман Світан, українські військові почали бити не лише по установках переробки, але й по резервуарних парках, які зараз переповнені сирою нафтою.

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Останні атаки Сил оборони України на російські нафтопереробні заводи та лінійно-виробничі диспетчерські станції (ЛВДС) свідчать про перехід до нової, більш руйнівної фази знищення економічного потенціалу ворога.

Знищення або пошкодження низки російських НПЗ призвело до несподіваного для окупантів ефекту. Росіяни знизили видобуток нафти лише на 10%, тоді як потужності переробки впали значно суттєвіше. Незатребувана нафта закачується у демпферні ємності ЛВДС, такі як Самарська чи Калейкіно (Альметьєвськ).

За словами Світана, Самарська ЛВДС має найбільший ємнісний парк у Європі, здатний вмістити понад півтора мільйона тонн нафти. Зараз ці бочки заповнені під зав'язку. Удар по повній ємності означає її повне вигоряння до фундаменту.

Цікаво, що нафтова станція "Самара" потрапляє під атаку вже вшосте. Це важливий об'єкт для Росії, адже туди надходить сировина з різних куточків країни-агресорки – від Західного Сибіру до Татарстану.

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Росіяни навіть не намагаються гасити такі пожежі, адже це фізично неможливо. Відновлення одного такого об'єкта потребуватиме мільйонів доларів та кількох років роботи, що в нинішніх умовах для Росії є нереальним завданням.

Чим атакують Сили оборони

Для виконання таких масштабних завдань на великих відстанях критично важливим є вибір засобів ураження. Роман Світан наголошує на ефективності українських крилатих ракет "Нептун" та дронів-ракет "Паляниця".

Попри те, що "Нептун" може бути дорожчим у виробництві за деякі альтернативні розробки, його коефіцієнт корисної дії наближається до 100%. Висока швидкість, точність та мала ефективна площа розсіювання роблять його надскладною ціллю для російської ППО.

Натомість дешевші, але повільні та масивні ракети легко перехоплюються ворожими винищувачами та радарами А-50 на дальніх підступах. Тому стратегія фінансування та масштабування виробництва перевірених комплексів від КБ "Луч" є єдино правильним шляхом для забезпечення регулярних та результативних хвиль атак по російській інфраструктурі.

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Чому страждають не лише окупанти на фронті, а й Москва

Сили оборони чітко розуміють логістичні ланцюжки забезпечення російської армії та столиці Росії. Москва традиційно живиться нафтопродуктами з півночі та північного сходу – з боку Пермі та Ухти.

Удар по Пермському нафтопереробному заводу, який входить у десятку найбільших у Росії, є стратегічно важливим кроком для створення дефіциту пального в центральному регіоні країни-агресора.

Не менш важливою є південна, так звана Ростовська група заводів, до якої входять Слов'янський, Ільський, Афіпський та Новошахтинський НПЗ.

Саме Новошахтинський завод є ключовим донором пального для російського угруповання на Луганському та Куп'янському напрямках (лівий берег Сіверського Дінця). Виведення з ладу цих підприємств напряму впливає на здатність окупантів вести активні бойові дії на сході України.