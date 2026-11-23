Кадри наслідків ударів з'являються в мережі. Монітори пишуть про ураження важливого підприємства в Пермі.

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Що відомо про атаку?

Попередньо, українські ударні БпЛА FP-1 атакували нафтопереробний завод "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" у Пермському краї Росії. На території підприємства спалахнула пожежа.

Пожежа в Пермі: дивіться фото

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До речі, під удар потрапила нафтоперекачувальна станція "Калейкіно" в Татарстані. Пермський НПЗ є одним із найбільших у Росії та щороку переробляє понад 13 мільйонів тонн нафти.

Станція "Калейкіно" забезпечує постачання сировини до російських нафтопереробних заводів і нафтопроводу "Дружба".

Наслідки удару по Пермі: дивіться відео

Як повідомляє телеграм-канал Цаплієнко_Ukraine Fights, займання виникли одночасно у трьох різних російських регіонах. Окрім пермського підприємства, вогонь уразив об'єкти на території Ростовської області та республіки Татарстан.

Над промисловим майданчиком у Пермі здійнявся щільний стовп чорного диму, помітний із різних районів міста. Виробничі потужності заводу зазнали суттєвих пошкоджень, що безпосередньо впливає на логістику та постачання пального.

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Серія ударів по енергетичній системі Росії

Одночасне ураження паливних об'єктів у трьох регіонах створює серйозний дефіцит нафтопродуктів та завдає відчутних збитків російській промисловості. Усі атаковані підприємства були залучені до забезпечення потреб військово-промислового комплексу агресора.

Нагадаємо, як вже повідомлялося на нашому сайті, у ніч проти 19 листопада безпілотники атакували нафтоперекачувальну станцію "Калейкіно" в російському Татарстані. Об'єкт розташований на відстані 1300 кілометрів від українського кордону.

Також раніше ми розповідали, що Сили оборони України вразили Ільський та Афіпський НПЗ у Краснодарському краї. На підприємствах було пошкоджено резервуари та технологічні установки переробки нафти.