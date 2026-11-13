Такого раньше не было: как России удается точно бить баллистикой по мостам

Об этом в эфире 24 Канала рассказал главный редактор издания AIN.UA Олег Катков. По его словам, Россия еще с 2022 года пыталась наносить удары по украинским мостам. В частности, враг использовал скоростные ракеты Х-22, Х-32 или крылатые ракеты Х-101. Например, были удары по мосту в районе Черкасс, по Днепровской ГЭС и т. д.

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Что изменилось в ударах по мостам?

Как подчеркнул Катков, к сожалению, киевские власти решили обнародовать результаты последних попаданий, из которых видно, что они были результативными. При этом речь шла именно о баллистических ракетах "Искандер". И возник вопрос, как именно врагу удалось достичь такой меткости. Ведь до этого такой точности не было.

Наше издание пообщалось с более чем компетентным специалистом – экс-командующим управлением РЭБ Генштаба ВСУ Иваном Павленко. Он выдвинул, на мой взгляд, верные предположения и пришел к выводу, что противник достиг такого результата благодаря модернизации головок самонаведения самого "Искандера"– отметил Катков.

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Как России удается проводить атаки на украинские мосты: смотрите видео 24 Канала

Речь идет именно о радиолокационной головке самонаведения. Она позволяет наносить такие удары независимо от погодных условий и при любой видимости. Это значительное преимущество перед оптической головкой самонаведения, которую тоже используют в "Искандере".

Как это работает? Радиолокационная головка благодаря технологиям фактически "видит" поверхность над собой. Она сопоставляет ее с эталонным изображением и донаводится. Оптическая – делает то же самое, но в оптическом диапазоне. Главное преимущество радиолокационной – она работает независимо от уровня освещенности, облачности и всего остального– отметил Катков.

Противодействовать этому можно. Нужно повторить прием, который россияне применили в отношении Крымского моста. Там установлены баржи с угловыми отражателями, которые создают ложные цели для радиолокационных головок. Также нужно максимально быстро изучить непосредственно те образцы ракет, которыми враг атакует мосты. Тогда удастся достаточно быстро адаптировать средства РЭБ, чтобы создавать помехи.