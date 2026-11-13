Такого раніше не було: як Росії вдається точно бити балістикою по мостах

Про це в ефірі 24 Каналу розповів головний редактор видання AIN.UA Олег Катков. За його словами, Росія ще з 2022 року намагалася бити по українських мостах. Зокрема ворог використовував швидкісні ракети Х-22, Х-32 або крилаті ракети Х-101. До прикладу, були удари по мосту в районі Черкас, по Дніпровській ГЕС тощо.

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Що змінилося в ударах по мостах?

Як наголосив Катков, на жаль, київська влада вирішила оприлюднити результати останніх влучань, де видно, що вони були результативними. При цьому це були саме балістичні ракети "Іскандер". І було питання, як саме ворогу вдалося досягти такої влучності. Адже до того такої точності не було.

Наше видання поспілкувалося з більш ніж фаховою людиною – екскомандувачем управління РЕБ Генштабу ЗСУ Іваном Павленком. Він висунув, на мою думку, правильні припущення і дійшов до висновку, що ворог досяг такого результату завдяки модернізації головок самонаведення самого "Іскандера"– зауважив Катков.

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Як Росії вдається атакувати українські мости: дивіться відео 24 Каналу

Йдеться саме про радіолокаційну головку самонаведення. Вона дозволяє здійснювати такі удари незалежно від погодних умов та за будь-якої видимості. Це значна перевага над оптичною головкою самонаведення, яку теж використовують в "Іскандері".

Як це працює? Радіолокаційна головка завдяки технологіям фактично бачить поверхню над собою. Вона зрівнює її з еталонним зображенням та донаводиться. Оптична – робить те саме, але в оптичному діапазоні. Головна перевага радіолокаційної – вона працює незалежно від рівня освітлення, хмарності і всього іншого– зазначив Катков.

Протидіяти цьому можливо. Потрібно повторити прийом, який росіяни робили з Кримським мостом. Там встановлені баржі з кутовими відбивачами, які створюють хибні цілі для радіолокаційних головок. Також потрібно максимально швидко дослідити безпосередньо ті зразки ракет, якими ворог атакує мости. Тоді вдасться досить швидко адаптувати засоби РЕБ, щоб створювати перешкоди.