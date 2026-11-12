Сбились с курса на 12 000 км: как украинская система РЭБ отклонила два "Орешника"

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Украинские специалисты по радиоэлектронной борьбе сумели нейтрализовать две новейшие российские баллистические ракеты "Орешник", запущенные противником по Киевской области 24 мая. Как сообщает The New York Times, успешный перехват был осуществлен с помощью отечественного комплекса РЭБ Lima Quant, разработанного компанией Cascade Systems в тесном сотрудничестве с подразделением "Ночная стража". Ни одна из вражеских целей не достигла запланированных точек поражения.

По данным разработчиков и военных, комплекс излучает мощные электромагнитные помехи и реализует алгоритмы глубокого спутникового спуфинга. Система подменяет навигационные координаты, убеждая приемники ракет и дронов в том, что они движутся над столицей Перу – Лимой.

В результате внезапной потери реальной пространственной ориентации бортовая аппаратура выдает ложные коррективы на рули управления на терминальном участке полета. Во время атаки 24 мая первая ракета упала в районе гаражного кооператива недалеко от Белой Церкви, в нескольких километрах от какой-либо инфраструктуры, а вторая – подверглась критическим перегрузкам и развалилась в воздухе над оккупированной территорией Донецкой области.

Эффективность против "Кинжалов" и сопутствующее влияние на навигацию

Модификацию системы Lima Quant развернули для прикрытия столичного направления в августе 2025 года. Эффективность комплекса распространяется не только на баллистические ракеты типа "Орешник", но и на более широкий спектр средств воздушного нападения.

Только в течение первых трех месяцев 2026 года система успешно отклонила более 30 крылатых ракет и более 10 000 ударных беспилотников. Оператор комплекса с позывным "Алхимик" рассказал изданию, что из 62 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал", зафиксированных в секторе действия средства, 33 боеголовки разрушились непосредственно в полете, а остальные сбились с боевого курса.

Побочным эффектом такого радиоэлектронного купола является заметное искажение гражданских GPS-сигналов в столичном регионе. Навигаторы киевлян периодически показывают расстояние до пункта назначения более 12 000 километров через океан, а спортивные часы фиксируют тренировки в Перу.

Однако командование подчеркивает: защита стратегических объектов от массированных ударов полностью оправдывает бытовые неудобства гражданского населения.

Эшелонированное противодействие тяжелым баллистическим угрозам

Нейтрализация "Орешника" средствами радиоэлектронной борьбы является важным этапом построения многокомпонентного щита. Напомним, над Киевом создали защитный купол РЭБ против управляемых российских "Шахедов", который ранее заставил врага менять каналы управления дронами.

Параллельно с этим Украина трижды проводила испытания по перехвату российских ракет в космосе, отрабатывая экзоатмосферный перехват боевых блоков.

Успешное подавление системы наведения "Орешника" подтверждает критическую уязвимость российских высокоскоростных средств поражения перед средствами спуфинга. Даже обладая гиперзвуковой скоростью на финальном участке, ракета нуждается в точной спутниковой коррекции для попадания в защищенный объект.

Сочетание радиоэлектронного срыва наведения с кинетическим перехватом существенно снижает реальный боевой потенциал широко разрекламированного российского оружия.