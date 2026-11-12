Збилися з курсу на 12 000 км: як українська система РЕБ відхилила два "Орєшніка"

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Українські фахівці радіоелектронної боротьби зуміли нейтралізувати дві новітні російські балістичні ракети "Орєшнік", випущені ворогом по Київській області 24 травня. Як повідомляє The New York Times, успішне перехоплення здійснили за допомогою вітчизняного комплексу РЕБ Lima Quant, розробленого компанією Cascade Systems у тісній взаємодії з підрозділом "Нічна варта". Жодна з ворожих цілей не досягла запланованих точок ураження.

За даними розробників та військових, комплекс випромінює потужні електромагнітні завади та реалізує алгоритми глибокого супутникового спуфінгу. Система підміняє навігаційні координати, переконуючи приймачі ракет і дронів у тому, що вони рухаються над столицею Перу – Лімою.

Внаслідок раптової втрати реальної просторової орієнтації бортова апаратура видає помилкові корективи на рулі управління на термінальній ділянці польоту. Під час атаки 24 травня перша ракета впала в районі гаражного кооперативу поблизу Білої Церкви, за кілька кілометрів від будь-якої інфраструктури, а друга – зазнала критичних перевантажень і розпалася в повітрі над окупованою територією Донеччини.

Результативність проти "Кинджалів" та супутній вплив на навігацію

Модифікацію системи Lima Quant розгорнули для прикриття столичного напрямку в серпні 2025 року. Ефективність комплексу поширюється не лише на балістику типу "Орєшнік", а й на ширший спектр засобів повітряного нападу.

Лише впродовж перших трьох місяців 2026 року апаратура успішно відхилила понад 30 крилатих ракет і понад 10 000 ударних безпілотників. Оператор комплексу з позивним "Алхімік" розповів виданню, що із 62 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", зафіксованих у секторі роботи засобу, 33 боєголовки зруйнувалися безпосередньо в польоті, а решта збилися з бойового курсу.

Побічним ефектом такого радіоелектронного купола є відчутне спотворення цивільних GPS-сигналів у столичному регіоні. Навігатори киян періодично показують дистанцію до пункту призначення у понад 12 000 кілометрів через океан, а спортивні годинники фіксують тренування в Перу.

Проте командування наголошує: захист стратегічних об'єктів від масованих ударів повністю виправдовує побутові незручності цивільних.

Ешелонована протидія важким балістичним загрозам

Нейтралізація "Орєшніка" засобами радіоелектронної боротьби є важливим етапом побудови багатокомпонентного щита. Нагадаємо, над Києвом створили захисний купол РЕБ проти керованих російських "Шахедів", який раніше змусив ворога змінювати канали управління дронами.

Паралельно Україна тричі тестувала збиття російських ракет у космосі, відпрацьовуючи екзоатмосферне перехоплення бойових блоків.

Успішне придушення системи наведення "Орєшніка" підтверджує критичну вразливість російських високошвидкісних засобів ураження до засобів спуфінгу. Навіть володіючи гіперзвуковою швидкістю на фінальній ділянці, ракета потребує точної супутникової корекції для влучання в захищений об'єкт.

Поєднання радіоелектронного зриву наведення з кінетичним перехопленням суттєво знижує реальний бойовий потенціал розпіареної російської зброї.