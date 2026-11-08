Україна тричі тестувала збиття російських ракет у космосі, – The Guardian

Adv

Про роботу українських розробників повідомило видання The Guardian.

Серійне виробництво та виклики

Ворожа балістика під час польоту виходить у ближній космос і розділяється на бойові блоки з індивідуальним наведенням. Саме тому перехоплення таких цілей за межами земної атмосфери стало критичним завданням протиповітряної оборони.

Протестовані комплекси оборонці планують відправити у серійне виробництво, проте реалізації задуму може завадити брак фінансування через першочергові потреби передової.

Це пріоритет. Ми вже продемонстрували запуски екзоатмосферних систем і працюємо над тим, щоб побачити, чи зможемо ми запустити це у виробництво– сказав Федір Веніславський.

На форсування розробок суттєво вплинули намагання Москви розгорнути мережу "Рассвєт", яку російські військові вже використовують для зв'язку над Україною, а також недавні труднощі з терміналами Starlink.

Київ прагне значно диверсифікувати присутність на орбіті, аби зменшити технологічну залежність від рішень Вашингтона.

Наприкінці жовтня вітчизняна компанія Himera разом із данською GomSpace запустила апарат Obria nano, покликаний стати основою для автономного угруповання із 245 супутників.

Раніше повідомлялося, що Київ дедалі активніше переносить протистояння у космос, атакуючи російські виробничі центри ракетобудування.