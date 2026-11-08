Украина трижды проводила испытания по сбитию российских ракет в космосе, – The Guardian

Украина проводит испытания по сбиванию российских ракет в космосе / AP
Украина провела как минимум три испытания комплексов для перехвата ракет в ближнем космосе. Создание таких экзоатмосферных систем направлено, прежде всего, на противодействие российским баллистическим ракетам "Орешник".
О работе украинских разработчиков сообщило издание The Guardian.
Серийное производство и вызовы
Вражеская баллистика во время полета выходит в ближний космос и разделяется на боевые блоки с индивидуальным наведением. Именно поэтому перехват таких целей за пределами земной атмосферы стал критической задачей противовоздушной обороны.
Протестированные комплексы военные планируют запустить в серийное производство, однако реализации замысла может помешать нехватка финансирования из-за первоочередных нужд передовой.
Это приоритет. Мы уже продемонстрировали запуски экзоатмосферных систем и работаем над тем, чтобы понять, сможем ли мы запустить это в производство
На ускорение разработок существенно повлияли попытки Москвы развернуть сеть "Рассвет", которую российские военные уже используют для связи над Украиной, а также недавние трудности с терминалами Starlink.
Киев стремится значительно диверсифицировать свое присутствие на орбите, чтобы уменьшить технологическую зависимость от решений Вашингтона.
В конце октября украинская компания Himera совместно с датской GomSpace запустила аппарат Obria nano, призванный стать основой для автономной группировки из 245 спутников.
Ранее сообщалось, что Киев все активнее и переносит противостояние в космос, нанося атаки на российские производственные центры ракетостроения.
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