Украина переносит противостояние с Россией в космос, – The Guardian

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Об этом говорится в материале The Guardian.

Почему космос становится ареной противостояния?

Война России против Украины все больше выходит за пределы земной поверхности. Спутниковая связь, разведка и навигация стали важными составляющими боевых операций, а космическая инфраструктура превратилась в стратегическую цель.

Одним из примеров такого противостояния стала украинская атака на Ракетно-космический центр "Прогресс" в российской Самаре 15 августа. По данным издания, две ракеты "Фламинго" попали в два здания предприятия, в частности в помещение 106А, где собирали материнские платы для систем запуска ракет "Союз". Этот центр также производит ракеты-носители, которые Россия использует для вывода спутников на орбиту.

Атака имела значение и для российской спутниковой программы "Рассвет", которую Москва разворачивает в качестве альтернативы Starlink. Кроме того, в этом году Украина провела атаки на другие объекты, связанные с "Роскосмосом", в частности комплекс в Королеве к северу от Москвы и радиотелескоп украинского производства в оккупированном Крыму.

В то же время Россия использует космические технологии не только для связи и разведки. Москва как минимум трижды применяла баллистические ракеты "Орешник", которые во время полета выходят в ближний космос, а затем развертывают несколько боеголовок. Это вынуждает Украину искать способы противодействия таким угрозам.

Киев также стремится уменьшить зависимость от американской системы Starlink. После ограничений в работе спутниковой связи Украина активизировала разработку собственной сети. В прошлом месяце Украина и датская компания GomSpace объявили об успешном запуске спутника Obria Nano – первого тестового аппарата для будущей независимой системы связи. Проект может предусматривать развертывание около 245 спутников.

Эксперты отмечают, что милитаризация космоса быстро усиливается, а международные договоры не успевают за развитием технологий. В частности, Россия использует средства радиоэлектронной борьбы для подавления сигналов, лазерные системы для ослепления спутников, а также спутники-"инспекторы", которые приближаются к иностранным космическим аппаратам.

Такой инцидент произошел со спутником "Космос-2612", который, по данным издания, маневрировал в направлении коммерческого радиолокационного спутника финской компании Iceye. Эта компания предоставляет украинским военным радиолокационные снимки местности. Эксперты расценили маневры российского аппарата как преднамеренное преследование.

Доктор Елена Гроссфельд из Шведского университета обороны подчеркнула, что космическая война уже перестала быть лишь сценарием будущего.

[Космическая война] обсуждается как будущее. Но мы уже в этом будущем– сказала эксперт.

По ее словам, Россия рассматривает операции в космосе как часть более широкого противостояния, ведь современная война все больше зависит от спутниковой разведки и наведения. В то же время приближение российских спутников к аппаратам других стран может вынуждать их менять орбиту, тратить топливо и сокращать срок эксплуатации.

Руководительница программы космической безопасности и стабильности Фонда "Безопасный мир" Виктория Самсон обратила внимание на риски зависимости от коммерческих космических компаний. По ее словам, перебои с работой Starlink и прекращение обмена спутниковой разведданными с Украиной продемонстрировали, насколько уязвимыми могут быть военные системы из-за решений частных компаний или иностранных правительств.

Как и россияне с сетью "Рассвет", теперь все хотят иметь собственные версии Starlink, включая европейцев– отметила Самсон.

Какие космические возможности развивает Украина?

Председатель подкомитета по государственной безопасности парламентского комитета по вопросам обороны Федор Вениславский заявил, что Украина должна обеспечить собственное, суверенное присутствие в космосе. По его словам, перебои со спутниковой связью уже создавали риски для управления войсками.

Со времени войны космическая сфера играла решающую роль для украинских вооруженных сил, и это подчеркнули недавние события – будь то по инициативе правительства США или со стороны SpaceX – когда мы наблюдали перебои в связи, что поставило под угрозу системы командования и управления нашими военными– сказал Вениславский.

Он также подчеркнул необходимость разработки средств противодействия российским ракетам "Орешник", которые представляют угрозу из ближнего космоса.

Украина уже провела как минимум три испытания экзоатмосферных систем поражения, предназначенных для перехвата целей в ближнем космосе. В настоящее время ведется работа над возможностью запуска таких разработок в производство, однако одним из главных вызовов остается финансирование.

Это приоритет. Мы уже продемонстрировали запуски экзоатмосферных систем и работаем над тем, чтобы понять, сможем ли мы запустить их в производство– сказал Вениславский.

Напомним, что " запуск собственного спутника " может стоить от нескольких десятков тысяч до десятков миллионов долларов. На итоговую сумму влияют размер аппарата, стоимость вывода на орбиту и расходы на его обслуживание.