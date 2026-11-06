Сколько стоит запустить собственный спутник в космос

Стоимость запуска спутника зависит, прежде всего, от его размеров и назначения. Большие коммерческие и государственные аппараты могут обходиться в сотни миллионов долларов. В то же время небольшие спутники, предназначенные для научных экспериментов или образовательных проектов, значительно доступнее. Об этом пишет BGR.

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Сколько стоит вывести спутник на орбиту

По оценкам, приведенным изданием BGR, вывод небольшого спутника на орбиту может стоить от 10 миллионов долларов до нескольких сотен миллионов. При этом эта сумма не включает расходы на разработку и изготовление самого аппарата.

Отдельно нужно учитывать расходы после запуска. Спутнику необходима связь с наземными станциями, программное обеспечение для управления и техническое обслуживание. Только оплата пропускной способности каналов связи может стоить от 1,5 миллиона долларов в год.

По подсчетам BGR, запуск и первый год эксплуатации спутника могут обойтись как минимум в 11,5 миллиона долларов.

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В то же время компания United Spaceports Corporation рассматривает возможность предлагать частным заказчикам запуск спутников размером приблизительно с небольшой холодильник по фиксированной цене 5,5 миллиона долларов.

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Можно ли запустить маленький спутник дешевле

Да. Для частных лиц, университетов и исследовательских команд существуют гораздо более компактные аппараты – пикоспутники и CubeSat. Последние имеют стандартизированные размеры, благодаря чему их проще изготавливать, тестировать и интегрировать для запуска.

По данным BGR, комплект для самостоятельной сборки CubeSat может стоить примерно 7–8 тысяч долларов. В то же время запуск такого аппарата требует отдельной договоренности с компанией, имеющей доступ к ракетной инфраструктуре.

Например, Rocket Lab предлагала запуск CubeSat по цене от 50 тысяч до 90 тысяч долларов для аппаратов формата 1U. Стоимость зависит от размера спутника, доступного места на ракете и параметров миссии.

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Еще более доступные варианты предлагает британская компания AmbaSat. Она продает учебные наборы для создания небольших спутников. Однако возможности таких устройств ограничены: они не могут полноценно заменить коммерческие аппараты для спутникового интернета, метеорологии или наблюдения за Землей.

Важно также учитывать наземную инфраструктуру. Для полноценной работы спутника требуются станции связи, программное обеспечение для управления, лицензии и системы слежения. Если владелец не пользуется готовыми сервисами партнеров, эти расходы придется покрывать самостоятельно.

Сколько времени спутник может оставаться на орбите

Продолжительность работы спутника зависит от высоты его орбиты, конструкции и наличия двигателей для коррекции траектории.

Небольшие аппараты на низких орбитах постепенно теряют высоту из-за сопротивления остатков атмосферы. В конце концов они входят в более плотные слои атмосферы и сгорают. Для CubeSat типичный срок пребывания на орбите составляет примерно от одного до трех лет, хотя конкретный показатель зависит от условий миссии.

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На более высоких орбитах спутники могут оставаться значительно дольше – в некоторых случаях до 150 лет. Это создает дополнительную проблему космического мусора, ведь неработающие аппараты продолжают находиться вокруг Земли.

Для сравнения: спутники Starlink рассчитаны примерно на пять лет эксплуатации. По истечении этого периода SpaceX выводит их с рабочей орбиты для последующего сгорания в атмосфере. Поэтому при планировании собственной космической миссии необходимо учитывать не только начальную стоимость запуска, но и ожидаемый срок работы аппарата. Если спутник должен выполнять долгосрочную задачу, может потребоваться запуск новых устройств после исчерпания ресурса предыдущих.

Отдельный вопрос – влияние массового сгорания спутников на атмосферу. Ученые исследуют, как частицы металлов, образующиеся при их разрушении, могут влиять на химические процессы в атмосфере, в частности на озоновый слой.