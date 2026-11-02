Над Киевом создали защитный купол РЭБ против управляемых российских "Шахедов", – "Флэш"

По словам советника президента Сергея Бескрестнова с позывным "Флэш", эти меры вынудили противника приостановить использование определенных технологий и искать новые решения.

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Как работает защитный купол РЭБ над Киевом?

Российские военные используют технологию Mesh-радиосвязи, которая позволяет операторам с территории России дистанционно управлять ударными дронами "Шахед". Для этого на беспилотниках устанавливают радиомодемы, через которые операторы могут передавать команды и искать цели.

Чтобы противодействовать этой угрозе, над столицей решили развернуть систему средств радиоэлектронной борьбы. Она должна создавать помехи для связи между российскими операторами и дронами, которыми они управляют.

Над Киевом создали купол РЭБ / "Флэш"

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Подготовка длилась несколько недель. К операции привлекли ведущих производителей средств РЭБ, которые круглосуточно изготавливали и устанавливали необходимое оборудование. Всего в Киеве нужно было оборудовать сотни точек для антенн и другой аппаратуры. К работе присоединились Генеральный штаб, Министерство обороны, МВД, СНБО, Офис Президента и другие структуры.

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Операция была сложной как с технической, так и с организационной точки зрения. Мероприятия находились под постоянным контролем президента Украины.

Бескрестнов отметил, что создание защитного купола уже повлияло на действия российских военных.

Эта операция заставила противника сделать паузу, модернизировать "Шахеды", искать другие решения– заявил он.

Напомним, в Украине разработали как минимум пять моделей дронов-перехватчиков, предназначенных для борьбы с реактивными ударными беспилотниками России. Отдельные отечественные разработки уже демонстрируют очень высокую эффективность в боевых условиях.

В то же время окончательно оценить результативность этих систем можно будет после их масштабирования во всех подразделениях.