Атака на Харків / Getty Images
Російські військові вранці 26 листопада атакували дронами житлові будинки, поціливши у багатоповерхівку в Новобаварському районі. Внаслідок російського удару загинули люди.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
Що відомо про атаку
Відомо, що російський безпілотник поцілив у квартиру на 15 поверсі, після чого там спалахнула пожежа. Через руйнування будівельних конструкцій мешканці опинилися заблокованими під завалами.
На жаль, загинули 2 людини, ще 3 – зазнали поранень.
Тіла жертв знайшли безпосередньо у зруйнованій квартирі, куди влетів "Шахед". Травмованим людям лікарі надали необхідну медичну допомогу.
Крім того, зафіксовано ще одне влучання у Холодногірському районі. Екстрені служби продовжують обстежувати місце події та з'ясовувати масштаб завданих збитків.
Нагадаємо, що у ніч на 26 листопада росіяни скерували на Київ "Циркони". Унаслідок цієї балістичної атаки постраждало 7 людей.
У Деснянському районі зафіксовано влучання у будівлю на території промзони. Туди прямували екстрені служби.
Також у цьому районі, попередньо, було влучання у ще одну нежитлову будівлю. Є інформація про руйнацію та про те, що можуть бути постраждалі.
Згодом Кличко заявив про влучання у торговий центр у все тому ж Деснянському районі. У мережі писали про приліт у "Проспект" на лівому березі – росіяни атакували його двічі.
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