Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

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Что известно об атаке

Известно, что российский беспилотник попал в квартиру на 15-м этаже, после чего там вспыхнул пожар. Из-за разрушения строительных конструкций жильцы оказались заблокированными под завалами.

К сожалению, погибли 2 человека, еще 3 получили ранения.

Тела жертв нашли непосредственно в разрушенной квартире, куда влетел "Шахед". Пострадавшим врачи оказали необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, зафиксировано еще одно попадание в Холодногорском районе. Экстренные службы продолжают обследовать место происшествия и выяснять масштаб нанесенного ущерба.

Напомним, что в ночь на 26 ноября россияне нанесли по Киеву удар "Цирконами". В результате этой баллистической атаки пострадали 7 человек.

В Деснянском районе зафиксировано попадание в здание на территории промзоны. Туда направились экстренные службы.

Также в этом районе, по предварительным данным, был зафиксирован удар по еще одному нежилому зданию. Есть информация о разрушениях и о том, что могут быть пострадавшие.

Впоследствии Кличко заявил о попадании в торговый центр в том же Деснянском районе. В сети писали о прилете по "Проспекту" на левом берегу – россияне провели две атаки против него.