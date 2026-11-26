Атака на Харьков / Getty Images
Утром 26 ноября российские военные атаковали дронами по жилым домам, поразив многоэтажное здание в Новобаварском районе. В результате российской атаки погибли люди.
Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.
Что известно об атаке
Известно, что российский беспилотник попал в квартиру на 15-м этаже, после чего там вспыхнул пожар. Из-за разрушения строительных конструкций жильцы оказались заблокированными под завалами.
К сожалению, погибли 2 человека, еще 3 получили ранения.
Тела жертв нашли непосредственно в разрушенной квартире, куда влетел "Шахед". Пострадавшим врачи оказали необходимую медицинскую помощь.
Кроме того, зафиксировано еще одно попадание в Холодногорском районе. Экстренные службы продолжают обследовать место происшествия и выяснять масштаб нанесенного ущерба.
Напомним, что в ночь на 26 ноября россияне нанесли по Киеву удар "Цирконами". В результате этой баллистической атаки пострадали 7 человек.
В Деснянском районе зафиксировано попадание в здание на территории промзоны. Туда направились экстренные службы.
Также в этом районе, по предварительным данным, был зафиксирован удар по еще одному нежилому зданию. Есть информация о разрушениях и о том, что могут быть пострадавшие.
Впоследствии Кличко заявил о попадании в торговый центр в том же Деснянском районе. В сети писали о прилете по "Проспекту" на левом берегу – россияне провели две атаки против него.
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