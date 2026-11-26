Втрати Росії / Getty Images
Втрати Росії у живій силі та техніці на фронті в Україні продовжують активно рости. За попередню добу українські військові знищили ще 2 319 окупантів.
Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно на 1 645 899 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
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Які втрати Росії
З початку повномасштабного вторгнення станом на 26 листопада 2026 року Росія втратила:
- особового складу – близько 1 645 899 (+2 319) осіб;
- танків – 12 512 (+5);
- бойових броньованих машин – 25 992 (+18);
- артилерійських систем – 52 825 (+24);
- РСЗВ – 2 304 (+3);
- засобів ППО – 1 771 (+2);
- літаків – 456 (+4);
- гелікоптерів – 356 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 621 002 (+989);
- наземних робототехнічних комплексів – 3 229 (+9);
- кораблів / катерів – 36 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 180 094 (+495);
- спеціальної техніки – 4 943 (+6);
- крилатих ракет – 5 278 (+0).
Втрати Росії у війні / Генштаб ЗСУ
Нагадаємо, що у ніч на 25 листопада на військовому аеродромі "Саваслейка" під вогневий удар, попередньо, потрапили надзвукові винищувачі МіГ-31 та фронтові бомбардувальники Су-34.
Також від початку 2026 року армія Росії втратила понад 400 тисяч військових. Це найбільший показник за весь час повномасштабної війни та більше, ніж втрати противника за весь 2024 рік.
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