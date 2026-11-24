Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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Яких втрат зазнала російська армія у 2026 році?

24 листопада російська армія побила абсолютний антирекорд втрат за весь час повномасштабної війни. Від початку року Сили оборони України вивели з ладу 432 519 російських військових.

Цей показник перевищив попередній антирекорд, зафіксований у 2024 році. Тоді Росія втратила 430 790 військових. Водночас до завершення 2026 року залишається ще понад п'ять тижнів, тож кількість втрат противника може зрости.

Масштаб втрат можна порівняти з населенням чотирьох російських регіонів: Ненецького та Чукотського автономних округів, Магаданської області й Республіки Алтай. Загалом там проживає близько 434 тисяч людей – майже стільки ж, скільки російська армія втратила з початку цього року.

Площа цих територій становить приблизно 1,5 мільйона квадратних кілометрів. Це майже у 2,5 раза більше за площу України.

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За кожною цифрою – щоденна робота українських воїнів: піхотинців, артилеристів, операторів безпілотних систем, танкістів, льотчиків та інших. Вони зривають штурми, нищать живу силу й техніку противника та змушують Росію платити дедалі вищу ціну за свою війну– наголосили у Генштабі.

Нагадаємо, станом на 24 листопада Росія втратила у війні проти України близько 1 641 489 військових, зокрема 1 848 окупантів за останню добу. Також Сили оборони знищили один танк, 11 бойових броньованих машин, 55 артилерійських систем і три реактивні системи залпового вогню.