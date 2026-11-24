Про нову партію ліквідованих російських військових розповіли в Генштабі.

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Які втрати ворога?

З початку повномасштабного вторгнення станом на 20 листопада 2026 року Росія втратила:

Особовий склад – близько 1 641 489 (+1 848) осіб.

Танки – 12 493 (+1).

Бойові броньовані машини – 25 952 (+11).

Артилерійські системи – 52 786 (+55).

РСЗВ – 2 301 (+3).

Засоби ППО – 1 769 (+1).

Літаки – 452.

Гелікоптери – 356.

Наземні робототехнічні комплекси – 3 217 (+4).

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 619 416 (+1 154).

Крилаті ракети – 5 278.

Кораблі та катери – 36 (+1).

Підводні човни – 2.

Автомобільна техніка та автоцистерни – 179 084 (+371).

Спеціальна техніка – 4 932.

Втрати ворога / Генштаб

Україна продовжує завдавати ударів по російських військових об'єктах незалежно від відстані та місця їхнього розташування. Наслідки українських атак Росія відчуває від нафтопереробних заводів у Сибіру до кораблів біля узбережжя Лівії.

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Атаки на російських військових і техніку тривають і на окупованих територіях. У Бердянську Запорізької області українські військові уразили місце зосередження особового складу підрозділу "Рубікон". Його оператори використовують безпілотники для атак на українську техніку та логістичні маршрути.

Крім того, на окупованій Луганщині Сили оборони вивели з ладу російський зенітний ракетний комплекс "Тор", який прикривав війська від повітряних атак. Також українські захисники уразили пункти управління безпілотниками противника. Їх виявили поблизу Токмака на Запоріжжі та Цукуриного на Донеччині.