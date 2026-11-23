Про це Президент України Володимир Зеленський заявив 23 листопада під час виступу через відеозв'язок на пленарному засіданні Парламентської асамблеї НАТО в Бундестазі у Берліні.

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Які подробиці зі слів Зеленського?

Глава держави підкреслив стійкість країни перед ворожими атаками та готовність жорстко реагувати на агресивні дії Москви.

Ми продовжуємо знаходити способи знову ставати на ноги після кожної російської атаки. Ми завдаємо ударів у відповідь, коли Росія атакує нас. І сьогодні Росія може відчувати нашу відповідь на всьому просторі від Західного Сибіру, де горять її нафтопереробні заводи, до узбережжя Лівії, де тонуть її військові кораблі– заявив Зеленський.

Він також згадав нещодавню успішну операцію Сил оборони поблизу Лівії. Тоді за допомогою семи українських морських дронів було потоплено ворожий корвет "Меркурій", ліквідовано гелікоптер Ка-27 та уражено суховантаж MV ANGARA, задіяний для перевезення військових вантажів.

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Сила зброї та санкцій відкриває шлях до дипломатії

Президент наголосив, що Київ десятки разів ініціював кроки для зниження інтенсивності боїв, проте російська сторона проігнорувала всі мирні пропозиції.

Ми десятки, десятки разів пропонували Росії кроки для зменшення інтенсивності бойових дій. І ми ніколи не були тими, хто підвищував ставки. Але, на жаль, Росія досі не дає нам жодної мирної відповіді– зазначив український лідер.

Він запевнив партнерів, що спільний мілітарний та санкційний тиск на Росію залишається єдиним інструментом, здатним змусити Кремль до переговорного процесу.

Коли ми всі діємо з позиції сили, коли ми всі стоїмо разом, коли ми тиснемо на Росію нашою зброєю та сильними санкціями, дипломатія справді має шанс. І саме зараз ми можемо це відчути– підкреслив Президент.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, далекобійна кампанія України суттєво виснажує паливну інфраструктуру ворога, адже Силам оборони вдалося зупинити понад 55% російських нафтопереробних спроможностей.