О новой партии уничтоженных российских военных сообщили в Генштабе.

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Каковы потери противника?

С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 20 ноября 2026 года Россия потеряла:

Личный состав – около 1 641 489 (+1 848) человек.

Танки – 12 493 (+1).

Боевые бронированные машины – 25 952 (+11).

Артиллерийские системы – 52 786 (+55).

РСЗВ – 2 301 (+3).

Средства ПВО – 1 769 (+1).

Самолеты – 452.

Вертолеты – 356.

Наземные робототехнические комплексы – 3 217 (+4).

БПЛА оперативно-тактического уровня – 619 416 (+1 154).

Крылатые ракеты – 5 278.

Корабли и катера – 36 (+1).

Подводные лодки – 2.

Автомобильная техника и автоцистерны – 179 084 (+371).

Специальная техника – 4 932.

Потери противника / Генштаб

Украина продолжает наносить удары по российским военным объектам независимо от расстояния и места их расположения. Россия ощущает на себе последствия украинских атак от нефтеперерабатывающих заводов в Сибири до кораблей у побережья Ливии.

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Атаки на российских военных и технику продолжаются и на оккупированных территориях. В Бердянске Запорожской области украинские военные нанесли удар по месту сосредоточения личного состава подразделения "Рубикон". Его операторы используют беспилотники для атак на украинскую технику и логистические маршруты.

Кроме того, на оккупированной Луганщине Силы обороны вывели из строя российский зенитный ракетный комплекс "Тор", который прикрывал войска от воздушных атак. Также украинские защитники поразили пункты управления беспилотниками противника. Их обнаружили вблизи Токмака в Запорожской области и Цукуриного в Донецкой области.