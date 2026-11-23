Сили оборони вразили окупантів / ShutterStock
Силы обороны Украины нанесли удары по военным объектам российской армии на временно оккупированных территориях.
Об этом в соцсетях сообщил Генеральный штаб ВСУ.
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Какие цели российской армии удалось поразить?
Отмечается, что удары были нанесены 22 ноября и в ночь на 23 ноября.
В частности, в Бердянске Запорожской области украинские военные поразили место сосредоточения личного состава подразделения "Рубикон". Это центр беспилотных технологий российской армии, операторы которого используют дроны для атак на украинскую технику и логистику.
Параллельно на территории оккупированной Луганщины Силы обороны обезвредили зенитный ракетный комплекс "Тор". Вражеская установка прикрывала захватчиков от атак с воздуха, однако после попадания была выведена из строя.
Под удар попали и координаторы воздушных атак врага на других направлениях. В районе Токмака в Запорожской области и вблизи Цукурино в Донецкой области украинские защитники нанесли удары по пунктам управления беспилотниками, откуда оккупанты направляли дроны на оборонительные рубежи и гражданские объекты.
Прогнозы
Ранее стало известно, что Силы обороны перерезают логистику оккупантов на ВОТ: в сети показали зрелищные кадры.
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