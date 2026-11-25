Про це повідомляє телеграм-канал "Абсолютно надійне джерело".

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Що відомо про ураження

Загалом Росія цієї ночі могла втратити 5 бойових літаків.

Так, на військовому аеродромі "Саваслейка" під вогневий удар, попередньо, потрапили 3 надзвукові винищувачі МіГ-31 та 2 фронтові бомбардувальники Су-34.

Офіційно ймовірне пошкодження бойової авіації у Генштабі ЗСУ наразі ще не коментували.

Нагадаємо, що тим часом після атаки на Куйбишевському НПЗ зафіксовано прямі влучання з подальшим займанням обох установок первинної переробки нафти – АВТ-4 та АВТ-5. Крім того, значних руйнувань зазнала установка каталітичного риформінгу.

Не менш відчутних ушкоджень зазнав Сизранський НПЗ. На території підприємства спалахнула установка первинної переробки АВТ-6, а також блоки каталітичного риформінгу, ізомеризації та гідроочистки дизельного пального.