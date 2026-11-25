Про це активно повідомляють місцеві жителі у регіональних телеграм-каналах та моніторинговий проєкт Exilenova+. 24 Канал пише, що ми знаємо на цей момент.

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Які НПЗ зазнали ударів 25 листопада у Самарській області Росії?

Перші сигнали про загрозу з'явилися близько 1 ночі за місцевим часом. Влада оголосила режим "безпілотної небезпеки". Повітряна тривога охопила всю Самару, запрацювала протиповітряна оборона та мобільні вогневі групи. На тлі атаки Росавіація запровадила екстрені обмеження на роботу аеропорту "Курумоч", ввівши план "Килим".

Попередньо відомо, що найбільших руйнувань міг зазнати Сизранський НПЗ, розташований на вулиці Астраханській. Очевидці фіксували гул безпілотників, після чого у промзоні пролунала серія потужних вибухів. На території заводу, який виробляє понад 8,5 мільйона тонн нафтопродуктів на рік і є ключовим постачальником палива для окупаційної армії, спалахнула масштабна пожежа.

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Пожежа на Сизранському НПЗ: дивіться відео очевидців (увага, 18+, чутно лайку)

Одночасно під ударом опинився Новокуйбишевський НПЗ, що спеціалізується на випуску реактивного палива для повітряно-космічних сил Росії. Мешканці повідомляли про гучні вибухи та займання у районі підприємства та публікували відповідні фото й відео. Крім того, вибухи лунали у Куйбишевському районі Самари, де розташований Куйбишевський НПЗ.

Наслідки ударів по Новокуйбишевському НПЗ: дивіться відео очевидців

Четвертою стратегічною ціллю стала лінійна виробничо-диспетчерська станція "Самара". Цей об'єкт є одним із найбільших нафтоперекачувальних вузлів у Європі, займає площу понад 216 гектарів та має резервуарний парк у понад 1,6 мільйона кубічних метрів. Станція забезпечує змішування та транспортування нафти із Західного Сибіру та Татарстану.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги у Росії, ракетні та безпілотні удари по російських військових об'єктах, а також про наслідки цих атак ви можете прочитати у телеграмі 24 Каналу.

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Зауважимо, що Самарська область регулярно перебуває під вогневим тиском, як і вся нафтова інфраструктура Росії. Попередня атака відбулася всього два дні тому, 23 листопада 2026 року. Загалом із кінця жовтня по середину листопада Сили оборони України уразили щонайменше 15 із 35 найбільших російських НПЗ.