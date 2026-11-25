На аэродроме "Саваслейка" в России могли поразить несколько самолетов / Getty Images
В ночь на 25 ноября ударные дроны провели атаку на военный аэродром "Саваслейка", а также – два российских НПЗ. На авиабазе были повреждены несколько самолетов.
Об этом сообщает телеграм-канал "Абсолютно надежный источник".
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Что известно о поражении
В целом Россия этой ночью могла потерять 5 боевых самолетов.
Так, на военном аэродроме "Саваслейка" под огневой удар, по предварительным данным, попали 3 сверхзвуковых истребителя МиГ-31 и 2 фронтовых бомбардировщика Су-34.
Официально вероятное повреждение боевой авиации в Генштабе ВСУ пока не комментировали.
Напомним, что тем временем после атаки на Куйбышевский НПЗ зафиксированы прямые попадания с последующим возгоранием обеих установок первичной переработки нефти – АВТ-4 и АВТ-5. Кроме того, значительным разрушениям подверглась установка каталитического риформинга.
Не менее серьезные повреждения получил Сызранский НПЗ. На территории предприятия загорелась установка первичной переработки АВТ-6, а также блоки каталитического риформинга, изомеризации и гидроочистки дизельного топлива.
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