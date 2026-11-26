Про це повідомляє Exilenova+.

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Що відомо про нічну атаку на Росію

Головною ціллю удару в Ставропольському краї стала установка ПГУ-410 електричною потужністю 410 МВт. Вона функціонує як окремий парогазовий енергоблок на Невинномиській ГРЕС.

Місцеві жителі протягом усієї ночі повідомляли про масовану атаку дронів, нарахувавши понад 30 гучних вибухів та інтенсивну роботу протиповітряної оборони.

Одночасно губернатор регіону попереджав про небезпеку ударів по промисловій зоні міста Невинномиськ.

Невинномиська ГРЕС належить компанії ЕЛ5-Енерго та є однією з найбільших газових теплових електростанцій федерального значення на Північному Кавказі. Вона постачає електрику до об'єднаної енергосистеми кавказького регіону та всього півдня Росії.

Вибухи у Башкортостані: дивіться відео

Безпосередньо через дорогу від ураженої електростанції розташований гігант хімічної промисловості "Невинномиський Азот" холдингу "ЄвроХім". Хімкомбінат споживає значну частину енергії станції та спеціалізується на виробництві компонентів для вибухівки для російського військово-промислового комплексу.

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Промзону Невинномиська раніше вже атакували безпілотники у травні 2026 року, коли поранень зазнали двоє працівників. Загалом підприємство "Невинномиський Азот" опинилося під прицілом дронів щонайменше всьоме від початку повномасштабного вторгнення.

Вибухи у Башкортостані: дивіться відео

Іншою ціллю нічної атаки став Туймазинський район. Там ударний дрон поцілив по інфраструктурному об'єкту підприємства "Транснефть-Урал".

За попередніми даними, приліт зафіксовано на лінійній виробничо-диспетчерській станції "Субханкулово". Інформація про масштаби руйнувань і наслідки влучання наразі уточнюється.

Вибухи у Башкортостані: дивіться відео

Нагадаємо, що раніше у Башкортостані далекобійні безпілотники уразили виробничу установку підприємства Газпром нафтохім Салават.