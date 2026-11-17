Про деталі розповів моніторинговий канал Exilenova+ з посиланням на місцевих жителів.

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Що відомо про атаку

Полум'я швидко розповсюдилося територією заводу. Очевидці зафіксували одразу кілька місць горіння на промисловому майданчику.

Наслідки атаки на "Газпром нафтохім Салават": дивіться відео

Після вибухів та появи густого диму жителі міста почали масово виїжджати на місцеві автозаправні станції, утворюючи великі черги.

Комплекс "Газпром нафтохім Салават" належить до числа найбільших нафтопереробних та нафтохімічних активів на території Росії. Його проєктна потужність із переробки сирої нафти та газового конденсату становить до 10 мільйонів тонн на рік.

Після удару на місці масштабна пожежа: дивіться відео

Пряме влучання у виробничу установку здатне порушити безперервний технологічний цикл заводу та спричинити тривалий дефіцит нафтопродуктів.

Ще більше кадрів пожежі, яка виникла після удару: дивіться відео

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"Газпром нафтохім Салават" виробляє бензин, дизельне паливо, гас, мазут, поліетилен, полістирол, аміак, карбамід, пластифікатори та бутилові спирти. Виробництво палива забезпечує загальну паливну інфраструктуру Росії, що має значення і військової логістики. А поліетилен, полістирол та пластифікатори застосовуються у різних промислових галузях, у тому числі потенційно у виробництві матеріалів та компонентів для оборонної промисловості.

Нагадаємо, що нещодавно українські БпЛА завдали масованого удару по нафтопереробному заводу у Волгограді. Внаслідок тієї атаки було пошкоджено установки ЕЛОУ-АВТ-1 та АВТ-6, які забезпечували близько 70% переробних потужностей підприємства.

Крім того, далекобійні дрони пролетіли три тисячі кілометрів та атакували Омський НПЗ, річна потужність якого перевищує 21 мільйон тонн сировини.