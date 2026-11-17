О подробностях рассказал мониторинговый канал Exilenova+ со ссылкой на местных жителей.

Adv

популярные видео

Что известно о атаке

Пламя быстро распространилось по территории завода. Очевидцы зафиксировали сразу несколько очагов возгорания на промышленной площадке.

Последствия атаки на "Газпром нефтехим Салават": смотрите видео

После взрывов и появления густого дыма жители города начали массово выезжать на местные автозаправочные станции, образуя большие очереди.

Комплекс "Газпром нефтехим Салават" входит в число крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических активов на территории России. Его проектная мощность по переработке сырой нефти и газового конденсата составляет до 10 миллионов тонн в год.

После удара на месте масштабный пожар: смотрите видео

Прямое попадание в производственную установку может нарушить непрерывный технологический цикл завода и вызвать длительный дефицит нефтепродуктов.

Еще больше кадров пожара, возникшего после удара: смотрите видео

Реклама

"Газпромнефтехим Салават" производит бензин, дизельное топливо, керосин, мазут, полиэтилен, полистирол, аммиак, карбамид, пластификаторы и бутиловые спирты. Производство топлива обеспечивает общую топливную инфраструктуру России, что имеет значение и для военной логистики. А полиэтилен, полистирол и пластификаторы применяются в различных отраслях промышленности, в том числе потенциально в производстве материалов и компонентов для оборонной промышленности.

Напомним, что недавно Украинские БПЛА нанесли массированный удар по нефтеперерабатывающему заводу в Волгограде. В результате той атаки были повреждены установки ЭЛОУ-АВТ-1 и АВТ-6, которые обеспечивали около 70% перерабатывающих мощностей предприятия.

Кроме того, дальнобойные дроны пролетели три тысячи километров и подвергли атаке Омский НПЗ, годовая мощность которого превышает 21 миллион тонн сырья.