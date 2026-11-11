Пролетели тысячи километров: дроны в третий раз атаковали крупнейший в России НПЗ

В Омске горит НПЗ / Exilenova+
11 ноября Силы обороны Украины в третий раз нанесли удар по крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу России в Омске. Для проведения атаки беспилотникам пришлось преодолеть расстояние около трех тысяч километров.
Об этом сообщают мониторинговые телеграм-каналы. Официального подтверждения поражения самого завода и информации о последствиях пока нет.
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Что известно об атаке на Омск
По предварительным сообщениям, взрывы на территории предприятия продолжаются уже более двух часов. Омский НПЗ производит широкий спектр нефтепродуктов, в частности бензин, дизельное топливо и авиационный керосин.
В Омске горит НПЗ: смотрите видео
Завод специализируется на производстве автомобильного бензина АИ-92, АИ-95 и G-Drive 100, дизельного топлива стандарта Евро-5, авиационного керосина, смазочных материалов и широкого спектра нефтехимической продукции. Предприятие также участвует в обеспечении потребностей российской оккупационной армии.
Особое значение это поражение приобретает на фоне масштабной кампании СОУ против российской нефтеперерабатывающей отрасли.
Проектная мощность завода превышает 21 миллион тонн нефти в год. Из-за значительной удаленности от Украины предприятие долгое время оставалось вне зоны досягаемости украинских ударных беспилотников.
Ранее, в ночь на 9 ноября, украинские ударные дроны поразили второй по мощности комплекс в России – Киришский НПЗ в Ленинградской области.
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