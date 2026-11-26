Об этом сообщает Exilenova+.

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Что известно о ночной атаке на Россию

Главной целью удара в Ставропольском крае стала установка ПГУ-410 электрической мощностью 410 МВт. Она функционирует как отдельный парогазовый энергоблок на Невинномысской ГРЭС.

Местные жители в течение всей ночи сообщали о массированной атаке дронов, насчитав более 30 громких взрывов и интенсивную работу противовоздушной обороны.

Одновременно губернатор региона предупреждал об опасности ударов по промышленной зоне города Невинномыск.

Невинномысская ГРЭС принадлежит компании "ЭЛ5-Энерго" и является одной из крупнейших газовых тепловых электростанций федерального значения на Северном Кавказе. Она поставляет электроэнергию в объединенную энергосистему кавказского региона и всего юга России.

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Прямо через дорогу от пострадавшей электростанции расположен гигант химической промышленности "Невинномисский Азот" холдинга "ЕвроХим". Химкомбинат потребляет значительную часть энергии станции и специализируется на производстве компонентов для взрывчатых веществ для российского военно-промышленного комплекса.

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Промзона Невинномыска ранее уже подвергалась атаке беспилотников в мае 2026 года, когда ранения получили двое работников. В целом предприятие "Невинномысский Азот" оказалось под прицелом дронов как минимум в седьмой раз с начала полномасштабного вторжения.

Взрывы в Башкортостане: смотрите видео

Еще одной целью ночной атаки стал Туймазинский район. Там ударный дрон поразил инфраструктурный объект предприятия "Транснефть-Урал".

По предварительным данным, прилет зафиксирован на линейной производственно-диспетчерской станции "Субханкулово". Информация о масштабах разрушений и последствиях попадания в настоящее время уточняется.

Взрывы в Башкортостане: смотрите видео

Напомним, что ранее в Башкортостане дальнобойные беспилотники поразилипроизводственную установку предприятия "Газпром нефтехим Салават".