На цьому наголошують аналітики з Інституту вивчення війни.

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Які гарантії безпеки США пропонують Україні?

19 листопада спецпосланець президента США Джаред Кушнер заявив, що Сполученим Штатам вдалося переконати Росію погодитися на гарантії безпеки для України за зразком статті 5 НАТО.

22 листопада Кушнер уточнив, що президент США Дональд Трамп має затвердити будь-які запропоновані гарантії безпеки для України за зразком статті 5 НАТО відповідно до конституційних процедур і за участю Конгресу.

За словами Кушнера, Трамп зробить це лише за умови, що вважатиме такі гарантії чітко відповідними національним інтересам США, а ширші домовленості у сфері безпеки зроблять їхнє застосування вкрай малоймовірним.

Спецпосланець додав, що гарантії безпеки для України можна розглядати лише в контексті формування післявоєнної архітектури безпеки Європи.

Державний секретар США Марко Рубіо 9 листопада також заявляв, що Росія має погодитися на запропоновані Заходом гарантії безпеки для України.

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Україна ще довго не отримає гарантії безпеки від США

Запропонована США процедура затвердження гарантій безпеки для України затягне їх надання, а можливо, і взагалі унеможливить його.

Нинішня пропозиція передбачає, що Україна отримає гарантії безпеки лише після того, як їх схвалять Конгрес США та Росія, Трамп переконається, що їх не доведеться застосовувати, а також сторони узгодять ширшу архітектуру післявоєнної безпеки Європи.

Домовитися про єдину систему гарантій безпеки для України між Конгресом США та Росією, а також узгодити європейську угоду у сфері безпеки, яка задовольнить інтереси всіх держав континенту, буде вкрай складно.

Такий процес, найімовірніше, суттєво затягне затвердження гарантій для України й може виявитися нездійсненним.

Росія відкинула гарантії безпеки для України

Між пропозиціями американських переговорників та вимогами Москви є суттєві розбіжності.

Представники Кремля постійно відкидають фактично всі дієві гарантії безпеки для України, зокрема розміщення на її території іноземних військ.

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Російські посадовці також пов'язують завершення війни з переглядом архітектури європейської безпеки відповідно до вимог Москви. Серед них – виведення військ Альянсу з країн, які приєдналися до нього після 1997 року.

Крім того, Москва постійно вимагає, щоб українські війська залишили контрольовані Україною райони Донбасу до встановлення перемир'я або початку повноцінних переговорів. Вимога Росії передати їй контроль над Донбасом як передумова мирних переговорів означала б, що Україна має залишити пояс укріплених міст і оборонних позицій, який зараз утримують її війська, ще до отримання будь-яких гарантій безпеки.