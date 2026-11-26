Это отмечают аналитики из Института изучения войны.

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Какие гарантии безопасности США предлагают Украине?

19 ноября специальный посланник президента США Джаред Кушнер заявил, что Соединенным Штатам удалось убедить Россию согласиться на гарантии безопасности для Украины по образцу статьи 5 НАТО.

22 ноября Кушнер уточнил, что президент США Дональд Трамп должен утвердить любые предложенные гарантии безопасности для Украины по образцу статьи 5 НАТО в соответствии с конституционными процедурами и при участии Конгресса.

По словам Кушнера, Трамп сделает это только при условии, что сочтет такие гарантии четко соответствующими национальным интересам США, а более широкие договоренности в сфере безопасности сделают их применение крайне маловероятным.

Специальный посланник добавил, что гарантии безопасности для Украины можно рассматривать только в контексте формирования послевоенной архитектуры безопасности Европы.

Государственный секретарь США Марко Рубио 9 ноября также заявлял, что Россия должна согласиться на предложенные Западом гарантии безопасности для Украины.

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Украина еще долго не получит гарантии безопасности от США

Предложенная США процедура утверждения гарантий безопасности для Украины затянет их предоставление, а возможно, и вовсе сделает его невозможным.

Нынешнее предложение предусматривает, что Украина получит гарантии безопасности только после того, как их одобрят Конгресс США и Россия, Трамп убедится, что их не придется применять, а также стороны согласуют более широкую архитектуру послевоенной безопасности Европы.

Договориться о единой системе гарантий безопасности для Украины между Конгрессом США и Россией, а также согласовать европейское соглашение в сфере безопасности, которое удовлетворит интересы всех государств континента, будет крайне сложно.

Такой процесс, скорее всего, существенно затянет утверждение гарантий для Украины и может оказаться неосуществимым.

Россия отвергла гарантии безопасности для Украины

Между предложениями американских переговорщиков и требованиями Москвы есть существенные расхождения.

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Представители Кремля постоянно отвергают практически все действенные гарантии безопасности для Украины, в частности размещение на ее территории иностранных войск.

Российские чиновники также связывают завершение войны с пересмотром архитектуры европейской безопасности в соответствии с требованиями Москвы. Среди них – и вывод войск Альянса из стран, вступивших в него после 1997 года.

Кроме того, Москва постоянно требует, чтобы украинские войска покинули контролируемые Украиной районы Донбасса до установления перемирия или начала полноценных переговоров. Требование России передать ей контроль над Донбассом в качестве предварительного условия мирных переговоров означало бы, что Украина должна покинуть пояс укрепленных городов и оборонительных позиций, который сейчас удерживают ее войска, еще до получения каких-либо гарантий безопасности.