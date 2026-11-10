Россия тоже должна дать согласие: Рубио рассказал о гарантиях безопасности для Украины

Об этом чиновник рассказал во время беседы с представителями СМИ, которую транслировал телеканал DRM News. Он отметил, что в настоящее время обсуждаются различные концепции будущей архитектуры безопасности, однако окончательное решение относительно их формата пока не принято.

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Получит ли Украина защиту по образцу НАТО

Журналисты поинтересовались у госсекретаря, рассматривают ли Соединенные Штаты возможность предоставить Киеву гарантии безопасности по аналогии со 4-й и 5-й статьями Североатлантического договора. Рубио подтвердил, что эта тема действительно находится на стадии активного обсуждения.

Обсуждались различные концепции того, какими могут быть гарантии безопасности после завершения конфликта– сказал Рубио.

Он подчеркнул, что надежная защита Украины после войны станет решающим условием для прекращения боевых действий. В то же время чиновник отметил, что эффективный механизм невозможно построить без учета позиции агрессора.

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Украина должна будет чувствовать себя в безопасности после войны. И, очевидно, это должно быть чем-то, с чем согласится и Россия, чтобы такие гарантии могли работать– заявил госсекретарь.

Перспектива отдельного договора

Представители прессы также поинтересовались, могут ли США зафиксировать свои обязательства перед Киевом в специальном международном документе.

Рубио ответил утвердительно, однако уточнил, что конкретный проект соглашения пока подробно не прорабатывался. Чиновник обратил внимание на то, что ратификация международных договоров в нынешних условиях сталкивается со значительными трудностями.

ключевой темой переговоров Ранее госсекретарь подчеркнул, что гарантии безопасности будут между Украиной и Россией в Абу-Даби.