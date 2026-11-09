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Рубио назвал главный вопрос на переговорах по Украине

Анастасия Колесникова
Рубио заявил, что вопрос о гарантиях безопасности является ключевой темой на каждых переговорах по Украине

Рубио заявил, что вопрос о гарантиях безопасности является ключевой темой на каждых переговорах по Украине / Getty Images

10 и 11 ноября в Абу-Даби состоятся переговоры между Украиной и Россией при посредничестве США. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что главной темой этих встреч по-прежнему остаются гарантии безопасности.

В ходе беседы с журналистами DRM News Рубио выразил надежду на достижение прогресса в ходе предстоящей дипломатической встречи в ОАЭ.

 
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Госсекретарь США Марко Рубио пояснил, что в ходе каждого разговора о завершении войны неизменно поднимается вопрос о будущей защите Украины и европейского континента, а также о необходимости предоставления гарантий безопасности.

Какой будет послевоенная система безопасности Украины... и всего европейского континента? Это одна из ключевых тем, которая неоднократно поднималась в ходе каждой беседы, когда обсуждались переговоры– сказал чиновник.

Он также пояснил, что президент США Дональд Трамп, говоря о прогрессе в переговорах, имеет в виду работу над будущей системой безопасности после завершения войны.

В то же время госсекретарь признал, что пока стороны рассматривают лишь первоначальные предложения, о которых президенту доложили в конце прошлой недели, и никаких окончательных договоренностей пока нет.

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Чиновник добавил, что в Абу-Даби прибудут представители американской стороны Джаред Кушнер и Стив Виткофф, которые будут координировать дальнейший переговорный процесс.

Ранее Марко Рубио уже комментировал ход переговоров и отмечал, что сомневается в возможности скорого завершения войны дипломатическим путем.

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