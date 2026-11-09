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Рубіо назвав головне питання на переговорах щодо України

Анастасія Колеснікова
Рубіо заявив, що питання гарантій безпеки є ключовою темою на кожних переговорах щодо України

Рубіо заявив, що питання гарантій безпеки є ключовою темою на кожних переговорах щодо України / Getty Images

В Абу-Дабі 10 та 11 листопада відбудуться переговори між Україною та Росією за посередництва США. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що незмінно головною темою цих зустрічей є гарантії безпеки.

Під час спілкування з журналістами DRM News Рубіо висловив сподівання на досягнення прогресу під час майбутньої дипломатичної зустрічі в ОАЕ.

 
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Що обговорюватимуть на зустрічі в ОАЕ

Держсекретар США Марко Рубіо пояснив, що під час кожної розмови про завершення війни неодмінно постає питання майбутнього захисту України та європейського континенту і необхідність надання гарантій безпеки.

Якою буде післявоєнна система безпеки України... і всього європейського континенту? Це одна з ключових тем, яка неодноразово порушувалася під час кожної розмови, коли обговорювалися переговори– сказав посадовець.

Він також пояснив, що президент США Дональд Трамп, говорячи про прогрес у переговорах, має на увазі роботу над майбутньою системою безпеки після завершення війни.

Водночас держсекретар визнав, що наразі сторони розглядають лише початкові пропозиції, про які президентові доповіли наприкінці минулого тижня, і жодних остаточних домовленостей ще немає.

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Посадовець додав, що до Абу-Дабі прибудуть представники американської сторони Джаред Кушнер і Стів Віткофф, які координуватимуть подальший переговорний процес.

Раніше Марко Рубіо вже коментував переговорний процес і зазначав, що сумнівається у можливості швидкого завершення війни дипломатичним шляхом.

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