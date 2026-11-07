"Дуже масштабна угода": Трамп провів телефонні перемовини щодо війни та анонсував зустріч

Про це президент США заявив журналістам, однак не уточнив імена співрозмовників.

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Яку домовленість обіцяє Трамп?

Трамп пообіцяв продовжити телефонні контакти уже наступного дня.

Сьогодні я провів телефонні розмови, завтра будуть ще. У понеділок і вівторок у них відбудеться зустріч– повідомив американський лідер.

Трамп також назвав майбутню можливу домовленість "дуже масштабною угодою". За його словами, вона має охопити безпекові питання не лише України, а й усієї Європи.

До того ж він висловив оптимізм щодо налаштованості сторін на діалог.

Росія й Україна, здається, вперше хочуть домовитися– заявив Трамп

Переговори в Абу-Дабі та безпекові плани США

Раніше спецпредставник США Стів Віткофф поінформував, що робочі перемовини між делегаціями України та Росії за посередництва Сполучених Штатів пройдуть 10 – 11 листопада в Абу-Дабі. Делегації мають намір зосередитися на формуванні післявоєнних безпекових угодах, кроках до деескалації та гуманітарних проблемах.

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Про наміри розробити нову систему міжнародного порядку заявляв і зять американського президента Джаред Кушнер. Він пояснив, що Сполучені Штати намагаються не просто зупинити війну, а збудувати механізми, які унеможливлять її повторення в майбутньому.

Водночас такі ініціативи викликали занепокоєння в Євросоюзі через загрозу ревізії чинної архітектури безпеки. Європейські посадовці остерігаються, що Кремль прагне скористатися переговорним процесом для тиску на східний фланг НАТО та обмеження суверенітету країн-сусідів.