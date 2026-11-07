"Очень масштабная соглашение": Трамп провел телефонные переговоры по поводу войны и объявил о встрече

Об этом президент США заявил журналистам, однако не уточнил имена собеседников.

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Какую договоренность обещает Трамп?

Трамп пообещал продолжить телефонные переговоры уже на следующий день.

Сегодня я провел телефонные переговоры, завтра будут еще. В понедельник и вторник у них состоится встреча– сообщил американский лидер.

Трамп также назвал будущую возможную договоренность "очень масштабным соглашением". По его словам, она должна охватить вопросы безопасности не только Украины, но и всей Европы.

К тому же он выразил оптимизм в отношении готовности сторон к диалогу.

Россия и Украина, кажется, впервые хотят договориться– заявил Трамп

Переговоры в Абу-Даби и планы США в сфере безопасности

Ранее спецпредставитель США Стив Виткофф сообщил, что рабочие переговоры между делегациями Украины и России при посредничестве Соединенных Штатов пройдут 10–11 ноября в Абу-Даби. Делегации намерены сосредоточиться на выработке послевоенных соглашений по безопасности, шагах по деэскалации и гуманитарных проблемах.

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О намерениях разработать новую систему международного порядка заявлял и зять американского президента Джаред Кушнер. Он пояснил, что Соединенные Штаты пытаются не просто остановить войну, а создать механизмы, которые сделают ее повторение в будущем невозможным.

В то же время такие инициативы вызвали беспокойство в Евросоюзе из-за угрозы пересмотра действующей архитектуры безопасности. Европейские чиновники опасаются, что Кремль стремится воспользоваться переговорным процессом для оказания давления на восточный фланг НАТО и ограничения суверенитета соседних стран.