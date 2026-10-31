"Не знаю, чи це можливо": Рубіо спростував оптимізм Трампа щодо миру в Україні

Війну Росії проти України Марко Рубіо прокоментував для журналістах у рамках саміту G20 в Атланті.

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Чи є шанс на мир в Україні?

Держсекретар США не впевнений у тому, що війну в Україні можна зупинити шляхом переговорів. За його словами, це стане зрозуміло у ході дипломатичного процесу.

Я не знаю, чи можливо досягти миру в Україні шляхом переговорів. Саме це ми зараз намагаємося з'ясувати– заявив Марко Рубіо.

Він додав, що оптимістичні очікування щодо швидкого фіналу не мають підґрунтя. "Не думаю, що хтось тут стверджує, ніби ми вже близькі до досягнення мирної угоди", – підкреслив держсекретар.

Довідка: Тим часом Дональд Трамп продовжує робити популістські заяви. 31 жовтня президент США заявив про наближення до укладення угоди між Росією та Україною.

Рубіо наголосив, що США намагаються зупинити "дуже смертоносну війну". Він згадав про те, що Київ щоночі зазнає руйнівних ударів по енергетичній інфраструктурі. Крім того, в Україні гинуть дедалі більше мирних жителів внаслідок атак.

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Водночас на фронті щомісяця гинуть 20 тисяч росіян.

"Це дуже смертоносна і руйнівна війна, і з кожним місяцем кількість загиблих лише зростає", – додав держсекретар.

Ядерний арсенал Росії залишається вагомим чинником

Окремо Марко Рубіо закликав не забувати про загрози, пов'язані з військовим арсеналом Москви. На його думку, міжнародна спільнота повинна тверезо оцінювати можливості ворога під час будь-яких стратегічних дискусій.

Росія володіє великою кількістю ядерної зброї. Можливо, люди про це забувають. Це важливо пам'ятати– застеріг Марко Рубіо.