Ми наближаємося до укладення угоди щодо завершення війни в Україні, – Трамп

Про це американський президент заявив під час спілкування із журналістами.

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Яку заяву зробив Трамп?

Дональд Трамп заявив, що сторони наближаються до досягнення домовленості щодо завершення війни в Україні.

Я думаю, що ми наближаємося до укладення угоди щодо України. Раніше я цього не говорив. Тепер я можу це сказати– заявив Трамп.

Водночас конкретних деталей можливої домовленості американський президент не розкрив.

У мережі також поширюють припущення, що Росія та Україна можуть підписати угоду під час саміту G20 у грудні. Зустріч має відбутися на курортному комплексі Trump National Doral у Флориді, який належить родині американського президента.

Окремо припускають, що переговорний процес може охоплювати й Іран. Трамп підтвердив, що його адміністрація працює над різними домовленостями, однак не уточнив, чи пов'язані вони між собою.

Нагадаємо, раніше США запросили російського диктатора на грудневий саміт G20 не просто так. Дональд Трамп хоче домогтися укладення мирної угоди між Україною та Росією. Він прагне особисто бути присутнім під час підписання документа Зеленським і Путіним.

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У Вашингтоні сподіваються використати саміт для досягнення домовленостей про завершення війни. Водночас адміністрація Трампа може посилити тиск на Київ, зокрема вимагати поступок щодо Донбасу.

Володимир Зеленський вважає, що США мають достатньо впливу, аби змусити Росію припинити війну. Однак український президент наголошує, що спершу необхідно зупинити гарячу фазу бойових дій, а вже потім переходити до обговорення мирної угоди.