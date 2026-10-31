Мы приближаемся к заключению соглашения о прекращении войны в Украине, – Трамп

Об этом американский президент заявил во время общения с журналистами.

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Какое заявление сделал Трамп?

Дональд Трамп заявил, что стороны приближаются к достижению соглашения о прекращении войны в Украине.

Я думаю, что мы приближаемся к заключению соглашения по Украине. Раньше я об этом не говорил. Теперь я могу это сказать– заявил Трамп.

В то же время конкретных деталей возможной договоренности американский президент не раскрыл.

В сети также распространяются предположения, что Россия и Украина могут подписать соглашение во время саммита G20 в декабре. Встреча должна состояться в курортном комплексе Trump National Doral во Флориде, который принадлежит семье американского президента.

Отдельно высказываются предположения, что переговорный процесс может охватить и Иран. Трамп подтвердил, что его администрация работает над различными соглашениями, однако не уточнил, связаны ли они между собой.

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Напомним, ранее США пригласили российского диктатора на декабрьский саммит G20 не просто так. Дональд Трамп хочет добиться заключения мирного соглашения между Украиной и Россией. Он стремится лично присутствовать при подписании документа Зеленским и Путиным.

В Вашингтоне надеются использовать саммит для достижения договоренностей о прекращении войны. В то же время администрация Трампа может усилить давление на Киев, в частности потребовать уступок по Донбассу.

Владимир Зеленский считает, что у США достаточно влияния, чтобы заставить Россию прекратить войну. Однако украинский президент подчеркивает, что сначала необходимо остановить горячую фазу боевых действий, а уже потом переходить к обсуждению мирного соглашения.