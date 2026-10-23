Трамп хочет мирного соглашения между Украиной и Россией на саммите G20: что говорит Зеленский

Зеленский считает, что благодаря США можно достичь договоренности о перемирии на саммите "Группы двадцати" / Коллаж 24 Канала
Дональд Трамп хочет, чтобы мирное соглашение между Россией и Украиной было заключено на саммите "Группы двадцати" в середине декабря. Владимир Зеленский считает, что мечта президента США вполне реальна.
Такое мнение он высказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии в Киеве 22 октября.
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Будет ли заключено мирное соглашение на саммите G20?
По словам Зеленского, США – это сильная страна, которая может заставить Россию прекратить войну.
В то же время президент отметил, что сначала нужно остановить горячую фазу войны, а затем обсуждать мирное соглашение.
Он добавил, что Украина рассчитывает на посредничество Вашингтона для прекращения боевых действий.
По мнению главы государства, США могут помочь договориться о прекращении огня уже на саммите G-20 во Флориде.
Политик уточнил, что если Трамп пригласит Украину на саммит G-20, то она будет представлена там на высшем уровне. "Будем надеяться, что это возможно. Пока что такого сигнала мы не получали", – подытожил президент.
Что этому предшествовало?
Издание The Atlantic сообщило, что Дональд Трамп хочет добиться подписания мирного соглашения между Украиной и Россией на саммите G20 в декабре во Флориде. Для этого Вашингтон может усилить давление на Киев.
По данным издания, Трамп хочет лично присутствовать при подписании соглашения Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.
В окружении американского президента войну все чаще рассматривают как препятствие для возобновления бизнеса с Россией. США интересуют, в частности, поставки дизельного топлива и разработка месторождений редкоземельных металлов.
Ради достижения договоренностей Вашингтон может потребовать от Украины уступок по Донбассу.
В украинских властях опасаются, что судьбу страны могут обсуждать без ее участия.
Напомним, ранее стало известно, что США пригласили Путина на саммит "Группы двадцати". Впрочем, Кремль пока не ответил на приглашение.
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