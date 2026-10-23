Трамп хоче мирної угоди між Україною та Росією на саміті G20: що каже Зеленський

Таку думку він висловив під час спільної конференції з прем'єром Фінляндії у Києві 22 жовтня.

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Чи буде мирна угода на саміті G20?

За словами Зеленського, США – це сильна країна, яка може змусити Росію закінчити війну.

Водночас президент зауважив, що спершу треба зупинити гарячу фазу війни, а потім обговорювати мирну угоду.

Він додав, що Україна розраховує на посередництво Вашингтона для припинення бойових дій.

На думку глави держави, США можуть допомогти домовитися про припинення вогню вже на саміті G-20 у Флориді.

Політик уточнив, що якщо Трамп запросить Україну на саміт G20, то вона буде представлена там на вищому рівні. "Будемо сподіватися, що це можливо. Поки що такого сигнала ми не отримували", – підсумував президент.

Що цьому передувало?

The Atlantic написало, що Дональд Трамп хоче домогтися підписання мирної угоди між Україною та Росією на саміті G20 у грудні у Флориді. Для цього Вашингтон може посилити тиск на Київ.

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За даними видання, Трамп хоче особисто бути присутнім під час підписання угоди Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

В оточенні американського президента війну дедалі частіше розглядають як перешкоду для відновлення бізнесу з Росією. США цікавлять, зокрема, постачання дизельного пального та розробка родовищ рідкісноземельних металів.

Заради домовленостей Вашингтон може вимагати від України поступок щодо Донбасу.

В українській владі побоюються, що долю країни можуть обговорювати без її участі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США запросили Путіна на саміт G20. Втім, Кремль ще не відповів на запрошення.