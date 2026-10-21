Про це повідомляє видання The Atlantic.

Які подробиці?

Американський лідер розглядає підписання угоди як кульмінацію низки дипломатичних зустрічей. За інформацією радників очільника Білого дому, Дональд Трамп прагне особисто стояти між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним під час укладання документа.

Задля досягнення цієї мети у Вашингтоні розглядають інструменти суттєвого тиску на українське керівництво. Співрозмовники журналістів вказують на зростання напруги в переговорах між партнерами.

Він розлючений на Україну і хоче, щоб Зеленський пішов,

– цитує видання джерело з близького оточення очільника США.

Економічні інтереси та загроза "нової Ялти"

В оточенні Дональда Трампа бойові дії дедалі частіше розцінюють як бар'єр для поновлення бізнесу з Росією.

Американську сторону цікавлять домовленості щодо імпорту дизельного пального та розробки родовищ рідкісноземельних металів, задля чого від Києва можуть вимагати відмовитися від прав на Донбас.

В українських урядових колах зростає тривога через кулуарне обговорення долі держави без її прямої присутності на попередніх консультаціях. Зокрема, у листопаді в Китаї очікується контакт за участю лідерів КНР та Росії.

Нас турбує, що вони розглядають це як нову Ялтинську конференцію, щоб розділити світ на сфери впливу,

– наголосив один із високопосадовців на умовах анонімності.

Позиція України щодо поступок

Попри відкритість до діалогу на міжнародних майданчиках, офіційний Київ категорично відкидає будь-який диктат та ультиматуми.

Володимир Зеленський підтвердив готовність до зустрічі з Володимиром Путіним заради встановлення справедливого миру, проте виключив будь-які територіальні поступки агресору.

Раніше ми писали, що Білий дім неодноразово закликав сторони до негайного припинення вогню на фронті. Разом із цим американська адміністрація наполягала на обмеженнях для українських сил, зокрема, вимагала припинити удари по російських нафтопереробних заводах.