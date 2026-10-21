Об этом сообщает издание The Atlantic.

Каковы подробности?

Американский лидер рассматривает подписание соглашения как кульминацию ряда дипломатических встреч. По информации советников главы Белого дома, Дональд Трамп стремится лично стоять между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным во время подписания документа.

Для достижения этой цели в Вашингтоне рассматривают инструменты существенного давления на украинское руководство. Собеседники журналистов указывают на рост напряженности в переговорах между партнерами.

Он разъярен на Украину и хочет, чтобы Зеленский ушел,

– цитирует издание источник из ближайшего окружения главы США.

Экономические интересы и угроза "новой Ялты"

В окружении Дональда Трампа боевые действия все чаще расцениваются как препятствие для возобновления бизнеса с Россией.

Американскую сторону интересуют договоренности об импорте дизельного топлива и разработке месторождений редкоземельных металлов, для чего от Киева могут потребовать отказаться от прав на Донбасс.

В украинских правительственных кругах растет тревога из-за кулуарного обсуждения судьбы государства без его непосредственного участия в предварительных консультациях. В частности, в ноябре в Китае ожидается встреча с участием лидеров КНР и России.

Нас беспокоит, что они рассматривают это как новую Ялтинскую конференцию, чтобы разделить мир на сферы влияния,

– подчеркнул один из высокопоставленных чиновников на условиях анонимности.

Позиция Украины относительно уступок

Несмотря на открытость к диалогу на международных площадках, официальный Киев категорически отвергает любой диктат и ультиматумы.

Владимир Зеленский подтвердил готовность к встрече с Владимиром Путиным ради установления справедливого мира, однако исключил любые территориальные уступки агрессору.

Ранее мы писали, что Белый дом неоднократно призывал стороны к немедленному прекращению огня на фронте. Вместе с тем американская администрация настаивала на ограничениях для украинских сил, в частности, требовала прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.