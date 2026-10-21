Об этом сообщил информированный источник "РБК-Украина".

Как у Трампа говорят о войне в Украине?

Американские чиновники пока не выдвигают Киеву никаких ультиматумов относительно территориальных уступок. Обсуждение линии фронта на востоке проходит в деликатной форме, а представители Вашингтона позиционируют себя исключительно как посредники.

Они говорят, что являются посредниками: мол, они поехали, выслушали, те чего-то требуют, СМИ что-то озвучивают, все наши предложения не подходят, поэтому решайте сами, а мы же помогаем обеим сторонам, в таком режиме. (Нельзя их обвинить, по крайней мере в течение последних полугода, в том, что они прямо давят по этому вопросу. Они не давят)",

– заявил источник.

Позиция Вашингтона относительно атак на нефтеперерабатывающие заводы

В то же время совершенно иная риторика звучит в отношении операций Сил обороны Украины против российской нефтяной инфраструктуры.

Американская сторона настойчиво требует прекратить атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы государства-агрессора, апеллируя к взаимодействию в сфере безопасности.

"У нас есть настойчивые просьбы по этому вопросу. Они формулируют их так: мы же вам помогаем, мы же не спрашиваем, что вы нам даете взамен за безопасность, которую мы готовы вам обеспечивать, что вы нам даете взамен за разведданные и т. д. Мы же не работаем по принципу транзакционности, а строим отношения между двумя странами", – сообщил источник.

При этом, после последних переговоров и визита спецпосланника США Стива Виткоффа в РоссиюУкраина не рассчитывает на достижение "энергетического перемирия".