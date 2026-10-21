Про це повідомило поінформоване джерело "РБК-Україна".

Як у Трампа говорять про війну в Україні?

Американські посадовці наразі не висувають Києву жодних ультиматумів щодо територіальних поступок. Обговорення лінії фронту на сході відбувається у делікатній формі, а представники Вашингтона позиціонують себе виключно посередниками.

Вони кажуть, що є посередники: мовляв, вони пішли, вислухали, ті чогось вимагають, медіа щось озвучують, усі наші сурогатні пропозиції не підходять, тому ви вирішуйте, а ми ж допомагаємо обом сторонам, у такому режимі. (Не можна їх звинуватити, принаймні протягом останніх пів року, що вони прямо тиснуть із цього питання. Вони не тиснуть)",

– заявило джерело.

Позиція Вашингтона щодо атак на нафтопереробні заводи

Водночас зовсім інша риторика звучить щодо операцій Сил оборони України проти російської нафтової інфраструктури.

Американська сторона наполегливо вимагає припинити атаки безпілотників на нафтопереробні заводи держави-агресора, апелюючи до безпекової взаємодії.

"У нас є наполегливі прохання щодо цього питання. Вони формулюють їх так: ми ж вам допомагаємо, ми ж не запитуємо, що ви нам даєте натомість за безпеку, яку ми готові вам забезпечувати, що ви нам даєте натомість за розвіддані тощо. Ми ж не працюємо за принципом транзакційності, а будуємо відносини між двома країнами", – повідомило джерело.

При цьому, після останніх переговорів і візиту спецпосланця США Стіва Віткоффа до Росії Україна не очікує досягнення "енергетичного перемир'я".