Журналисты спросили президента США о возможном визите Путина на саммит, который состоится 14 – 15 декабря. Соответствующее видео с пресс-конференцией было опубликовано на странице Forbes TV News в социальной сети X.

Приедет ли Путин на саммит G20?

Американский лидер заявил, что не знает о планах главы Кремля, но ему бы очень хотелось с ним встретиться.

Не знаю, приедет ли он. Конечно, я очень хотел бы его принять,

– Трамп.

Напомним, саммит G20 пройдет в Майами на территории гольф-клуба Trump National Doral, который принадлежит семье Трампа.

Сенатор США Марко Рубио 23 сентября подтвердил, что Вашингтон пригласил на саммит Путина.

В Кремле заявляли, что Путин готов к встрече с Трампом, однако никакой конкретики относительно возможных сроков таких контактов нет.

Представитель России в "Группе двадцати" Денис Агафонов на пресс-конференции в посольстве России в Вашингтоне отметил, что решение о поездке Путина будет принято лишь ближе к дате саммита.

До этого Владимир Зеленский заявлял о готовности встретиться с российским лидером на полях саммита G20.

Политолог Петр Олещук считает, что российский диктатор вряд ли приедет в США. Об этом эксперт рассказал в эфире 24 Канала.

По его словам, Путин боится заговора в собственном окружении и избегает дальних поездок.

Прошлогодний визит в Анкоридж стал исключением, ведь город расположен недалеко от России. Тогда диктатор получил желанную встречу с Трампом и символическую картинку для телевидения.

Олещук предполагает, что Россия будет затягивать с ответом на приглашение, а ближе к саммиту Путин может отказаться, сославшись на плотный график.