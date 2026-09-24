Об этом в эфире 24 Канала говорили с политологом Петром Олещуком. По его словам, маловероятно, что Путин рискнет поехать в Соединенные Штаты. Диктатор покидает свой бункер лишь для недальних поездок. А путешествие через океан является для него неприемлемым риском.

Почему диктатор избегает США?

Как подчеркнул Олещук, Путин прежде всего боится заговора в собственном окружении. Единственным исключением за последнее время был его визит в Анкоридж. Но этот город расположен непосредственно у российской границы. Тогда диктатор пошел на риск лишь ради красной дорожки и рукопожатия с американским президентом. И желаемую телевизионную картинку он получил.

Скорее всего, Россия будет максимально тянуть время с приглашением на G20. А ближе к мероприятию откажется из-за якобы "плотного графика". Поэтому сомнительно, что там может состояться встреча с Зеленским. Не говоря уже о том, что диктатор не хочет встречаться с президентом Украины и прекращать войну.

Он из бункера вылезает только в максимально дружественные страны недалеко от России,

– подчеркнул Олещук.

Поедет ли Путин на G20: смотрите видео 24 Канала

Напомним, ранее мы писали, что американская сторона активно готовит встречу Трампа, Зеленского и Путина в кулуарах саммита G20, который пройдет 14–15 декабря. Украинский президент подтверждал готовность к такому формату, если он принесет реальный результат.