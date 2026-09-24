Встреча может состояться в декабре 2026 года. Об этом заявил Владимир Зеленский во время беседы с журналистами.

Что сказал президент Украины?

В Майами 14–15 декабря пройдет саммит "Большой двадцатки". Украинский лидер рассказал, что во время беседы с американской стороной его спросили, готов ли Киев принять участие в возможной трехсторонней встрече с главами Белого дома и Кремля.

Владимир Зеленский назвал эту возможность одной из лучших. Президент считает, что она может принести реальный результат.

По его словам, участие Трампа, представителей Европы, Китая, Индии и стран Ближнего Востока может создать атмосферу для результативной встречи.

Безусловно, Украина будет поддерживать такой формат, если он будет реализован и будет достигнута соответствующая договоренность,

– подчеркнул Зеленский.

В среду, 23 сентября, госсекретарь Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты будут пытаться достичь энергетического перемирия между Украиной и Россией. Он подчеркнул, что такое соглашение было бы выгодно обеим сторонам.

В тот же день глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Кремль якобы готов к переговорам для достижения устойчивого, справедливого мира в Украине. В то же время Москва не собирается на период переговоров в любом формате делать паузу в своей агрессии против Украины.