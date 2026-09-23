Об этом Лавров заявил в Раде Безопасности ООН 23 сентября.

Что сказал Лавров

Сергей Лавров заявил, что Европа хочет передышки, поскольку преследует "нехитрую цель" – получить передышку и пополнить истощенный военный арсенал "киевского режима", который "из-за безвыходного положения уже давно перешел на откровенно террористические методы".

Одной из задач "своей" политики, помимо безусловного обеспечения интересов безопасности России, является полный учет прав русских и русскоязычных людей не только в Крыму, Донбассе и Новороссии, но и на территории Украины, где, как и прежде, при одобрении Запада действуют законы, тотально запрещающие русский язык во всех сферах, а также каноническую Украинскую православную церковь. Эти законы начали приниматься задолго до этого, с 2017 года,

– цинично заявил Лавров.

Он сетовал на заседании, что нигде в мире, кроме Украины, не запрещен целый язык, и заявил, что русский – "один из официальных языков ООН".

"Вы можете говорить на арабском и фарси в Израиле, можете говорить на иврите в любой арабской стране и в Исламской Республике Иран, где есть еврейская община со своими синагогами. Даже в Ирландии вы можете говорить по-английски. А вот в Украине русский язык запрещен, и, как мы понимаем, членов Евросоюза и НАТО это полностью устраивает. Они даже берут пример с Зеленского, как это делают страны Прибалтики (Балтии – 24 Канал)", – сказал путинский приспешник.

Не забыл он и о "правах человека".

Россия настаивает на неукоснительном соблюдении первой статьи Устава ООН, которая требует от всех уважать права человека и основные свободы без различия расы, пола, языка и религии. Ну, я понимаю, что в вопросах пола – гендера – киевский режим больше ориентируется на Европу, но в вопросах языка и религии – здесь никакие уловки не помогут,

– заявил Лавров, отметив "неприемлемость запрета русского языка и Украинской православной церкви".

Лавров также сообщил, что российские предложения "договориться на основе взаимного уважения интересов безопасности" России, стран Европы и Северной Америки в декабре 2021 года были "с избыточным пренебрежением отвергнуты" НАТО и администрацией Байдена.

Кроме того, россиянин цинично заявил, что в "практическом плане" якобы шла подготовка к "силовому захвату Киевом неподконтрольных территорий Донбасса".

Поэтому в феврале 2022 года Россия напала на Украину.

Украина могла бы остаться в границах 1991 года в том случае, если бы европейцы не занимались мошенничеством. Однако они так и не смогли подавить в себе "вечный инстинкт лгать" и пытаться достигать своей цели преступными методами,

– продолжал лгать Лавров.

К слову, 23 сентября генсек США Рубио провел закрытые переговоры с Лавровым. Детали разговора не разглашались.

В то же время Рубио заявил, что обе стороны выразили заинтересованность в определенном ограниченном прекращении огня, особенно в том, что касается зерна и энергетики.