Про це Лавров заявив у Раді безпеки ООН 23 вересня.

Що сказав Лавров

Сергій Лавров заявив, що Європа хоче паузи, бо має "нехитру мету" – отримати перепочинок і заповнити виснажений військовий арсенал "київського режиму", який "від безвиході вже давно перейшов на відверто терористичні методи".

Одне із завдань "сво", крім безумовного забезпечення інтересів безпеки Росії, є повний облік прав російських і російськомовних людей не тільки в Криму, Донбасі та Новоросії, але і на території України, де, як і раніше, при схваленні Заходу діють закони, що тотально забороняють російську мову в усіх сферах, а також канонічну Українську православну церкву. Ці закони почали ухвалюватися задовго, з 2017 року,

– цинічно заявив Лавров.

Він бідкався на засіданні, що ніде у світі, крім України, не заборонена ціла мова і заявив, що російська – "одна з офіційних мов ООН".

"Ви можете говорити арабською та фарсі в Ізраїлі, можете говорити на івриті в будь-якій арабській країні та в Ісламській Республіці Іран, де є єврейська громада зі своїми синагогами. Навіть в Ірландії ви можете говорити англійською. А ось в Україні російська заборонена, і, як ми розуміємо, членів Євросоюзу та НАТО це повністю влаштовує. Вони навіть беруть із Зеленського приклад, як це роблять країни Прибалтики (Балтії – 24 Канал)", – сказав путінський посіпака.

Не забув він і про "права людини".

Росія наполягає на неухильному дотриманні статті першої Статуту ООН, яка вимагає від усіх поважати права людини та основні свободи без різниці раси, статі, мови та релігії. Ну, я розумію, що щодо статі – гендера – київський режим більше орієнтується на Європу, але щодо мови та релігії – тут ніякі хитрощі не допоможуть,

– заявив Лавров, заявивши про "неприйнятність заборони російської мови та Української православної церкви".

Лавров також видав, що російські пропозиції "домовитися на основі взаємної поваги до інтересів безпеки" Росії, країн Європи та Північної Америки у грудні 2021 року були "надмірно відкинуті" НАТО та адміністрацією Байдена.

Окрім того, росіянин цинічно заявив, що у "практичному плані" нібито йшла підготовка до "силового захоплення Києвом непідконтрольних територій Донбасу".

Тож через це у лютому 2022 року Росія напала на Україну.

Україна могла б залишитися в межах 1991 року в тому випадку, якби європейці не займалися шахрайством. Однак вони так і не змогли придушити в собі "одвічний інстинкт брехати" і намагатися досягати своєї мети злочинними методами,

– брехав Лавров далі.

До слова, 23 вересня генсек США Рубіо провів закриті переговори з Лавровим. Деталі розмови не розголошувалися.

Водночас Рубіо заявив, що обидві сторони висловили зацікавленість у певному обмеженому припиненні вогню, особливо перемир'я стосується зерна та енергетики.